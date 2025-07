Jubiläum im Doppelpack: Zeller feiern drei Feste auf einmal

1 Viele Gäste waren trotz unbeständigen Wetters bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Zell dabei. Foto: Georg Ganter Feste feiern können sie, die Zeller: Bereits zur Eröffnung der viertägigen Feiern von 750 Jahre Zell und 180 Jahre Stadtmusik herrschte Hochbetrieb.







Drei große Feste an einem Wochenende – ein Ereignis, das die Zeller in ihrem Stadtkern wohl selten erlebt haben. Die Stadt blickte stolz auf ihr 750-jähriges Bestehen zurück und auch die Stadtmusik feierte ihr 180-Jahr-Gründungsjubiläum – nachdem das 175-jährige Bestehen pandemiebedingt, nicht begangen werden konnte. Am Sonntag waren die Zeller Gastgeber dann für das Biosphärenfest mit einem Spezialitätenmarkt in der Schönauerstraße. Zahlreiche Vereine und Gastronomen lockten viele Besucher aus dem gesamten Wiesental auf die Festmeile rund um den Sparkassen- und Rathausplatz. Es gab ein vielfältiges Angebot an Speisen und kühlen Getränken sowie ein abwechslungsreiches Musikprogramm.