Jubiläum gefeiert: Die SG Schweighausen ist seit 75 Jahren fest im Dorf verankert

Hauptlehrer Günther Mors beobachtete im Sommer anno 1949, wie Schüler mit Taschentüchern auf dem Schulhof eine Art Spiel arrangierten. Daniel Geiger, der seit dem Jahr 2001 Vorsitzender der SG Schweighausen ist, stellte auf der sehr gut besuchten Geburtstagsfeier diese Episode etwas genauer vor. Das sei tatsächlich der Anstoß gewesen, einen Sportverein zu gründen.

Am 14. September, genau einen Monat nach der Beobachtung des Pädagogen, versammelten sich rund 60 Interessierte in der „Krone“. Der Name Sportgemeinschaft Schweighausen und die Farben Schwarz-Grün standen schnell fest. Im April des darauffolgenden Jahres hatte die SG einen eigenen Sportplatz. Heute wird genau da immer noch gekickt, auch wenn der aktuelle Platz in der Mitte der 1980er-Jahre gebaut wurde.

Ende des Jahres 1967 hatte die SG ein eigenes Sportheim. Das wurde mehr und mehr ausgebaut. Im Jahr 1989 schaffte die erste Mannschaft der SG den Aufstieg in die Kreisliga A. Es gab danach Höhenflüge bis in die Bezirksliga, allerdings waren diese Erfolge immer nur von kurzer Dauer. Geiger, der auf die Geschichte zurückblickte, erklärte, dass die SG, die seit der Saison 2018/2019 eine Spielgemeinschaft mit dem SV Dörlinbach hat, in der Kreisliga ihren richtigen Platz habe.

Neben dem Rückblick schaute der Vorsitzende auch in die Zukunft. Erfreulich ist, dass die SG derzeit eine „schlagkräftigen und jungen Vorstand“ hat. So gesehen ist der Verein mit derzeit rund 530 Mitgliedern für die Zukunft gerüstet. Der Verein will in der Zukunft ein „attraktives Angebot für die ganze Familie erhalten“. Die Zusammenarbeit mit dem SV Dörlinbach sollte ausgeweitet werden. Der Verein hat im oberen Jugendbereich (A- bis C-Jugend) mittlerweile eine Kooperation mit dem FSV Seelbach und dem SC Kuhbach-Reichenbach aufgebaut – neben der Zusammenarbeit mit dem SV Dörlinbach.

Das Sportheim sollte mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden. Die Flutlichtanlage, die es hier seit dem Jahr 2013 gibt, muss auf LED umgerüstet werden. Der Grund ist nachvollziehbar. Es gibt für die aktuelle Anlage keine Lampen mehr.

Verein ist wichtiges „soziales Netzwerk“ im Ort

Eine Sanierung des Spielfeldes in Schweighausen, das im kommenden Jahr 40 alt sein wird, ist unverzichtbar. Angedacht ist ein Kunstrasenplatz, um den Verein gut für die Zukunft aufzustellen.

Bürgermeister Matthias Litterst gratulierte dem Verein im Namen der Gemeinde Schuttertal. Vor 75 Jahren hatten „tatkräftige, junge Männer“ eine Idee. Schön ist es, dass es heute auch genügend „tatkräftige junge Frauen“ im Verein geben würde. Litterst würdigte außerdem auch das „soziale Netzwerk“ des Vereins. Gerade das gemeinsame Training und die Spiele miteinander würden die Persönlichkeit jedes Spielers stärken. „Die SG ist ein wichtiger Teil des Vereinslebens in der Gemeinde Schuttertal.“

Die Geehrten der SG Schweighausen

Neue Ehrenmitglieder:

Josef Weber, Manfred Schöpf, Werner Stöhr, Peter Geiger, Elisabeth Winterer, Dagmar Winterer 70 Jahre:

Alois Göppert und Adolf Göppert 65 Jahre:

Barbara Griesbaum, Ludwig Griesbaum, Meinrad Griesbaum, Wilhelm Weber, Anton Zehnle (Goethestraße), Anton Zehnle (Schiessrain), Mathias Zehnle 60 Jahre:

Siegfried Bauer, Anton Geiger, Christa Griesbaum, Walburga Griesbaum, Ludwig Göppert, Erich Ohnemus, Günter Ohnemus, Josef Spitz, Wolfgang Stöhr, Rupert Weber, Josef Weber, Maria Zehnle (Mühlhalde), Maria Zehnle (Schiessrain). 55 Jahre:

Helmut Allgaier, Günter Anders, Hanspeter Frey, Hildegart Griesbaum, Wilhelm Griesbaum, Bernhard Göppert, Karl Heinz Hämmerle, lda Kürz, Meinrad Singler, Albrecht Weber, Bernhard Weber, Gerhard Winterer, Hermann Zehnle 50 Jahre:

Angelika Allgaier, Jürgen Bauer, Walburga Frey, Adelheid Griesbaum, Rainer Griesbaum, Ursula Herzog, Bernhard Himmelsbach, Mathias Hupfer, Johann Georg Kürz, Elisabeth Ohnemus, Klaus Stöhr, Konrad Striegel, Klaus Winterer, Alfred-Josef Zehnle, Bernd Zehnle, Hanspeter Zehnle, Volkmar Zehnle. 40 Jahre:

Michael Bauer, lnge Göppert, Dietmar Göppert, Thomas Göppert, Mathias Grimmer, Bernd Griesbaum, Frank Griesbaum, Willi Griesbaum, Martin Hummel, Pius Hummel, Franz Kaspar, Manfred Kürz, Thomas Kürz, Sigmar Kürz, Klaus Ohnemus, Markus Ohnemus, Michael Ohnemus, Stephan Ohnemus, Manfred Schöpf, Ralf Trenkle, Klaus Siebert, Franz Singer, Elmar Spannagl, Bruno Spitz, lrene Weber, Ralf Zehnle. 25 Jahre:

Martin Beck, Tobias Beck, Dominik Burger, Firmino Ferreira, Jürgen Geiger, Mario Giusa, Jacqueline Göppert, Pierre-Christoph Göppert, Benjamin Hänselmann, Angelika Hummel, Martin Ohnemus, Paul Ohnemus, Gernot Schindel, Cornelia Singler, Dominik Schulz, Werner Stöhr, Florian Volk, Jonas Volk, Daniel Weber, David Weber, Gabriel Weber, Karl Wangler, Thomas Wendle.