1 Festakt 125 Jahre Feintechnikschule: Schulleiter Thomas Ettwein mit Festrednerin Martina Merz, Kultusministerin Theresia Schopper und Landrat Sven Hinterseh (von links). Foto: Cornelia Hellweg

In ihrer 125-jährigen Geschichte war nicht immer nur eitel Sonnenschein an der Staatlichen Feintechnikschule . Auch Krisen hat die Einrichtung durchgestanden – und ist gestärkt daraus hervorgegangen. Gefeiert wurde mit vielen Gästen.









„Wenn man hier was werden will, muss man hier zur Schule gegangen sein“, schilderte die baden-württembergische Kultusministerin Theresia Schopper ihren Eindruck in den Grußworten beim Festakt am Montagnachmittag in der Aula der Schwenninger Bildungseinrichtung.