Jubiläum des TTV Hardt: Besondere Gäste bei der Dorfmeisterschaft

Der TTV Hardt – hier Tobias Westphal – lädt zum Jubiläum. Foto: TTV







Präsident Michael Knecht schwor seine Truppe nochmals auf die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Tischtennisvereins Hardt (TTV) in der Arthur-Bantle-Halle ein. Los geht es am Samstag, 13. September, mit den Mini-Meisterschaften von 10 bis 13 Uhr. Sportliches Programm für das Frohe Alter gibt es von 13.30 bis 15 Uhr. Zur Dorfmeisterschaft (Beginn 14 Uhr) haben sich stattliche 16 Teams angemeldet – darunter auch Bürgermeister Michael Moosmann und Gemeinderäte. Von 18 bis 22 Uhr folgt ein Turnier mit Gastvereinen aus Sulgen und Vandoncourt.