4 Der ASV ehrte Mitglieder für 25 und 40 Jahre mit der silbernen und goldenen Vereinsehrennadel. Foto: Baum

Mit einem Sektempfang startete der ASV Bildechingen in den mehrstündigen Festakt zum 100-jährigen Jubiläum des Sportvereins.















Horb-Bildechingen - Am Samstagabend drehte sich bei der Jubiläumsfeier alles um "100 Jahre Leidenschaft" beim ASV – klar, dass dabei den Ehrungen ein breiter Raum eingeräumt wurde, denn Menschen prägen den Verein nach wie vor. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Jugendchor unter der Leitung von Peter Straub und vom Musikverein Horb/Bildechingen.

Zudem gab es viele Grußworte, etwa von Landrat Klaus Michael Rückert, der betonte, dass Sport im Verein viel zur Gesunderhaltung des Körpers beitrage – und zudem werde auch noch Gemeinschaft gepflegt. Sportvereine entstünden nicht von selbst.

20 junge Kerle haben den Grundstein gelegt

Vor 101 Jahren gründeten 20 junge Männer in einem Schuppen den "Allgemeinen Sportverein Bildechingen", und gemeinsam mit anderen Vereinen präge der ASV heute das Gesicht der Gemeinde Bildechingen. 20 junge Kerle hätten den Grundstein gelegt – heute bedürfe es vieler Schultern, die erforderlich seien, um den Verein zu tragen. Landrat Rückert überbrachte dem Verein auch eine ganz seltene Ehrung – zum 100-jährigen Bestehen gab es eine Plakette des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Breitgefächertes Spektrum an Sportarten

Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger hatte zwar keine Medaille dabei, überreichte der Vorstandschaft aber einen Scheck. "Sportvereine sind ein Jungbrunnen", betonte Rosenberger in seiner Festrede. Es sei schön, einen Ort mit zu verwalten, "in dem alles flutscht". Rund 400 Mitglieder zähle der ASV derzeit, davon seien 100 Jugendliche. Breitgefächert sei das Spektrum der angebotenen Sportarten – neben Fußball auch noch ein Radtreff oder Frauengymnastik. Das Thema Zukunft habe der Verein hervorragend gemeistert, er strahle in die Zukunft hinein.

Verantwortung wurde auf breite Schultern verteilt

Auch Bildechingens Ortsvorsteher Rüdiger Holderried hielt ein Grußwort und begrüßte die "Sport crazy people" der Festgemeinde. 100 Jahre ASV stehe auch für 100 Jahre Leidenschaft. "Wer etwas auf die Beine stellen will, hat hier beim ASV gute Partner", erklärte Holderried. Der ASV sei neue Wege gegangen, etwa bei der Umstellung oder bei der Vorstandschaft.

Man habe die Verantwortung auf breite Schultern verteilt – "im Zentrum steht die Integration". Es brauche Weltoffenheit, "denn Ausgrenzung hat im Sport nichts verloren". Er sei stolz auf die Jugendtrainer-Kollegen, das Konzept des ASV trage Früchte. Integration funktioniere immer da, wo die Vereine mitmachen. "Ein Dorf ohne Sportverein ist ein Dorf ohne Leben", betonte der Ortsvorsteher.

Mehrere Akteure ziehen an einem Strang

Christoph Kreidler hielt ein Grußwort für das siebenköpfige Vorstandsteam. Kreidler erklärte, dass das Erbe des ASV mit seiner reichen Geschichte auch eine Verpflichtung sei. Allerdings seien Aufgaben und Herausforderungen vielfältig. Es gelte, attraktiv zu sein für die Mitglieder, zudem müsse das Sportangebot angepasst werden, Liegenschaften müssten gepflegt werden und die Finanzen in Ordnung gehalten werden. Die Vorstandschaft werde gemeinsam mit der Unterstützung der Mitglieder, der Stadt und den Sportverbänden ihre gesamte Kraft dafür einsetzen, dies zu meistern.

Lange Vereinsgeschichte mit Höhepunkten und Tiefschlägen

Walter Kreidler und Wolfgang Fais zeichneten die abwechslungsreiche Vereinsgeschichte nach, mit Höhepunkten und auch Tiefschlägen, etwa während der NS-Zeit. 1970 kam eine Damen-Fußballmannschaft dazu, 1984 wurde der Sportplatz eingeweiht, und 1985 konnte die Meisterschaft im Fußball gefeiert werden, 2001 kam sogar der Aufstieg in die Landesliga.

Alfred Schweizer als Präsident des Sportkreis Freudenstadt nahm Ehrungen für den WLSB und den WSJ vor und sagte, dass in den Gründern des ASV eine Vision gebrannt habe. Daher sei es auch klar, dass die NSDAP das Feuer, Sport zu machen im ASV niocht löschen konnte – im April 1949 wurde der ASV wieder neu gegründet.

Verein lebt nicht von den Jahren, sondern von den Menschen

Alfred Schweizer betonte: "Ein Verein lebt nicht von den Jahren, sondern von Menschen, die ihn erfolgreich betreiben." Schweizer überreichte einen Scheck und eine Ehrenurkunde vom WLSB sowie einen Geburtstags-Scheck und eine Jubiläumsurkunde vom Sportkreis sowie einen Sportkreis-Wimpel.