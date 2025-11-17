Jubiläum des Naturparks: So viele Menschen haben die Naturpark-Märkte besucht

Rückblick: 21 Mal waren Spezialitäten und Kunsthandwerk aus dem Schwarzwald geboten. Eine der vier Jubiläumsveranstaltungen fand in Bad Teinach-Zavelstein statt.
Mit seinen Naturpark-Märkten gibt der Naturpark Erzeugerinnen und Erzeugern aus dem Schwarzwald eine Plattform für ihre heimischen Produkte. „Für viele unserer Mitgliedsstädte und -gemeinden sind die Naturpark-Märkte ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders“, berichtet der Geschäftsführer des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, Karl-Heinz Dunker. „Denn unsere Naturpark-Märkte geben Einheimischen und Touristen einen schönen Einblick in die Vielfalt unserer hochwertigen Schwarzwälder Produkte.“