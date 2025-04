In der Hauptversammlung des Sportvereins Mühlenbach wurde im voll besetzten Clubheim auf das vergangene Jahr geblickt. Ein wichtiges Ereignis wirft bereits seinen Schatten auf den etwa 430 Mitglieder starken Verein: Nächstes Jahr wird das 75-jährige Bestehen groß gefeiert.

Durch die Berichte der Vorstände Richard Kern und Matthias Schad, Schriftführer Florian Schwab, Kurt Erdmann (Jugend), Marcel Volk (Spielausschuss) und Edeltraud Trasak (Tennis), erhielt die Versammlung einen sehr guten Überblick.

So konnte man mit der ersten Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. In der A-Jugend schaffte man den Klassenerhalt in der Bezirksliga, die B-Jugend ist in die Bezirksliga aufgestiegen und die C-Jugend sogar in die Landesliga. Die Zusammenarbeit mit dem Sportclub Hofstetten in der A-bis C-Jugend sei ein voller Erfolg. Etwa 75 Jugendliche sind in allen Altersgruppen im Spielbetrieb.

Erstmals treten 16 Spieler in der Tennismannschaft an

Eines der Zugpferde ist das seit 25 Jahren durchgeführte Turnier Copa de la Mühlenbach. Beim Tennis wird man dieses Jahr zum ersten Mal im Spielbetrieb mit 16 Spielern als Mannschaft antreten, insgesamt zählt die Abteilung 60 Spieler. Der Tennisplatz soll durch eine Fachfirma gereinigt werden, der Kostenvoranschlag steht noch aus.

Auch außerhalb der sportlichen Aktivitäten war mit Narrentreffen, Maihock und Elfmeter-Turnier mit 40 Mannschaften viel geboten. Durch großzügige Spenden wurde nach langer Suche ein neuer Vereinsbus angeschafft und der alte verkauft. Dass sich so viel Einsatz in der Kasse niederschlägt, konnte man dem Bericht von Angelika Grießbaum entnehmen. Es wurde ein schönes Plus erwirtschaftet. Bürgermeisterin Helga Wössner leitete die Neuwahlen und richtete lobende Worte an den Verein. Mit Richard Kern (Finanzen, Wirtschaftsbetrieb), Matthias Schad (Sport) und neu Mario Volk (Marketing, Digitalisierung und Veranstaltungen) hat der Verein wieder eine Dreier-Spitze. Schriftführer bleibt Florian Schwab. Neuer Kassierer wurde Mathias Klausmann, zweite Kassiererin Sandra Uhl. Die Tennis-Abteilung übernahm Matthias Rapp, Matthias Scherer wurde zum Stellvertreter gewählt. Beisitzer sind Thomas Schmieder, Johannes Fix, Nicolai Neumaier, Luca Meyele, Matthias Vollmer, Marcel Volk, Thorsten Keller, Michael Uhl und Lucas Brucker. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden verabschiedet. Robin Müller wurde, wie bereits berichtet, in der Jugendversammlung zum neuen Jugendleiter gewählt. Das Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen soll nächstes Jahr um den 1. Mai gefeiert werden. Am 1. Mai findet ein Hock beim Clubheim statt, das Elfmeter-Turnier am 18. Juni und das Turnier „Copa de la Mühlenbach“ am 5./6. Juli.

Ehrungen

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Konrad Allgaier, Hubert Bubla, Uwe Buick, Wendelin Neumaier, Hans-Jürgen Paepke, Paul Schwab, Wilhelm Uhl, Michael Matt, Alber Neumaier, Klaus Neumaier und Gerhard Volk geehrt. Seit 40 Jahren sind Hubert Armbruster, Bruno Brucker, Axel Klausmann, Jörg Orthey, Bruno Prinzbach und Holger Störr im Verein. Für besonders viele Spiele wurden Stefan Schneider und Johannes Fix (je 400), Tobias Brucker (300), Philipp Meßmer (250) und Lucas Brucker sowie David Brucker (je 200) ausgezeichnet. Für besondere Verdienste um den Verein wurde Tanja Buick vom Südbadischen Fußballverband ausgezeichnet.