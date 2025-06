Neben der Sonnwendfeier am Samstag stand am Sonntag ein Festgottesdienst mit Heiko Leibold, gewählter Vorsitzender der Kirchengemeinde St. Gallus, mit Einweihung des Vordaches auf dem Programm. Der Gottesdienst wurde vom Musikverein unter der Leitung von Daniel Hirt mitgestaltet, ein Frühschoppen schloss sich an.