Jubiläum der VHS: Ein Fest für die Bildung

Mit einem Festakt in der voll besetzten Seminarturnhalle hat die Volkshochschule (VHS) Oberes Nagoldtal ihren 50. Geburtstag als Zweckverband gefeiert. Rund 250 geladene Festgäste erlebten ein unterhaltsames Programm mit Musik, Theater, einem Filmbeitrag von Kursteilnehmern sowie Festreden, die allesamt die Bedeutung der Volkshochschule hervorhoben. „Volkshochschule ist Daseinsvorsorge und unverzichtbar“, so der Tenor der Festredner.

„Gerade in Zeiten von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und tiefgreifenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt das lebenslange Lernen weiter an Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Volkshochschule Oberes Nagoldtal haben“, betonte Oberbürgermeister Jürgen Großmann, Vorsitzender des Zweckverbands, in seiner Festrede. „Die Volkshochschule wird ein wichtiger Player in Sachen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Die Bildungsangebote der VHS geben den Menschen Orientierung, sie stiften Zusammenhalt“, zeigte sich der Vorsitzende überzeugt. Großmann, in diesem Jahr selbst 20 Jahre und damit länger als alle seine Vorgänger an der Spitze des Verbands, dankte zudem allen Dozentinnen und Dozenten sowie den Mitarbeitenden für ihr Engagement sowie den Kolleginnen und Kollegen aus den Trägerkommunen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit über all die Jahre.

Beim Empfang im Posthof mit Oberbürgermeister Jürgen Großmann (Mitte) und VHS-Leiter Mario Gotterbarm (links daneben) vor dem offiziellen Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Volkshochschule Oberes Nagoldtal Foto: Manuel Kamuf/Lightworkart

Tobias Diemer, Direktor des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg, dankte in seiner Ansprache allen Beteiligten und zeigte sich beeindruckt: „Mit der Volkshochschule Oberes Nagoldtal wurde durch viel Klugheit, Kraft und das immer auch notwendige Quäntchen Glück ein Erfolgsmodell geschaffen.“ Die VHS Oberes Nagoldtal habe zuletzt konsequent ihr Online-Angebot ausgebaut, zugleich jedoch neue Formate für echte Gespräche und echten Austausch geschaffen.

Erfolgsgeschichte der VHS macht Mut

Die Erfolgsgeschichte der VHS Oberes Nagoldtal mache Mut für die Zukunft der Volkshochschulen allgemein: „Wenn wir alle so innovativ und engagiert weitermachen wie die Verantwortlichen der VHS Oberes Nagoldtal es in den vergangenen 50 Jahren getan haben, dann werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein“, so Diemer.

Mario Gotterbarm, der als VHS-Leiter und Geschäftsführer des Zweckverbands den Abend moderierte, freute sich zunächst über den musikalischen Auftakt durch den Blockflötenspielkreis Rohrdorf unter der Leitung von Dozentin Katharina Wilding. „Der Flötenspielkreis ist eine Institution der VHS, er ist seit 43 Jahren aktiv – und er hat unsere letzte Jubiläumsfeier vor 25 Jahren auch eröffnet. Sie sehen: VHS-Kurse halten jung“, so Gotterbarm. Darauf folgte ein Filmbeitrag von Kursteilnehmern eines Deutschkurses, die sich bei der Volkshochschule für die vielfältige Unterstützung bedankten, die sie erhalten haben.

VHS-Leiter Mario Gotterbarm bei seiner Festrede Foto: Manuel Kamuf/Lightworkart

Seine durchaus politische Festrede nutzte Gotterbarm, um daran zu erinnern, dass die Volkshochschule von Beginn an mit knappen Ressourcen wirtschaften musste – die Kommunen aber stets auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten hätten. „Bereits die erste Verbandsversammlung drohte an der Frage, wie hoch die Entschädigung des Vorsitzenden ist, zu scheitern.“ Klaus Krumrey habe sich aber zum Glück zum Vorsitzenden wählen lassen, ohne auf eine feste Entschädigung zu beharren – auf diese habe man sich erst einen Monat später einigen können. Klaus Krumrey war als Gründungsvorsitzender einer der vielen Ehrengäste des Festakts, ebenso wie Rainer Prewo, Vorsitzender in den Jahren 1993 bis 2006. Joachim Schultis, Vorsitzender der Jahre 1983 bis 1992, hatte seine Teilnahme kurzfristig absagen müssen.

„Volkshochschule ist Daseinsvorsorge, Volkshochschule betrifft das gesamte Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger und ist für alle da – überparteilich und überkonfessionell – und sie ist für alle in allen Lebensaltern da, generationenübergreifend. Wenn durch Kriege Menschen zu uns flüchten und Hilfe benötigen, dann hilft die Volkshochschule – immer dem Einzelnen und zugleich uns als Gesellschaft“, so Gotterbarm zum Abschluss seiner Rede.

Improvisationsshow begeistert Publikum

Weitere Höhepunkte des Festabends waren eine Improvisationsshow von Theatersport Tübingen, herrlich Zitate aus den Festreden und Einwürfe des Publikums aufnehmend – so etwa zu einer als Schlager vorgetragenen Romanze, in der die Sätze „Der Kurs ist ausgebucht“ und die „Warteliste“ eine zentrale Rolle spielen sollten.

Sodann folgte zum Ende des offiziellen Festakts der Auftritt des eigens für diesen Anlass gegründeten und von Jelena Mirkov geleiteten VHS-Chors. Dieser sang zur Melodie der Eurovisionshymne einen Jubiläumssong, der von den Dozentinnen Sabine Groß, Traude Schmelzer, Jutta Weber und der Fachbereichsleiterin Sprachen, Angelika Jung, getextet worden war. In einem zweiten Durchgang sang die gesamte Festgesellschaft zusammen: „Volkshochschule – 50 Jahre / Vielfalt, Wissen, Miteinand‘ / Lasst uns weiter Wege ebnen / Zuversichtlich Hand in Hand.“

Zweckverband Volkshochschule Oberes Nagoldtal

Der Zweckverband Volkshochschule Oberes Nagoldtal wurde von den Städten und Gemeinden Nagold, Altensteig, Ebhausen, Haiterbach, Rohrdorf, Simmersfeld und Wildberg 1976 gegründet: Die erste Verbandsversammlung fand am 9. Juni 1976 statt, die Gründungssatzung wurde ebenfalls am 9. Juni veröffentlicht und trat am darauffolgenden Tag in Kraft. Egenhausen trat 1978 bei. Erste hauptamtliche Leiterin war Erika Fresen, die zu Beginn des Jahres 1976 ihre Stelle in Nagold antrat und Rudolf Paul, den ehrenamtlichen Leiter des Volksbildungswerks und ab 1973 der kommunalen Volkshochschule Nagold, ablöste. Die VHS Oberes Nagoldtal hat pünktlich zum Festakt nun erstmals ihre Geschichte umfassend aufgearbeitet und als Broschüre publiziert. Die von Mario Gotterbarm verfasste Festschrift „50 Jahre Zweckverband Volkshochschule Oberes Nagoldtal. Streiflichter seiner Geschichte“ ist in der Geschäftsstelle erhältlich.