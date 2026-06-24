Jubiläum der VHS: Ein Fest für die Bildung

Die Volkshochschule Oberes Nagoldtal feiert mit einem offiziellen Festakt ihr 50-jähriges Bestehen.
Mit einem Festakt in der voll besetzten Seminarturnhalle hat die Volkshochschule (VHS) Oberes Nagoldtal ihren 50. Geburtstag als Zweckverband gefeiert. Rund 250 geladene Festgäste erlebten ein unterhaltsames Programm mit Musik, Theater, einem Filmbeitrag von Kursteilnehmern sowie Festreden, die allesamt die Bedeutung der Volkshochschule hervorhoben. „Volkshochschule ist Daseinsvorsorge und unverzichtbar“, so der Tenor der Festredner.