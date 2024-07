Jubiläum der Trachtenkapelle Oberwolfach: Feierlicher Fassanstich zum Auftakt

1 Fassanstich zum dreitägigen 200-Jahre-Jubiläumsfest der TKO im Oberwolfacher Mitteltal mit Bürgermeister Matthias Bauernfeind (von links) und dem TKO-Vorsitzenden Markus Schätzle, dahinter in Wolftäler Tracht assistierend TKO-Saxofonistin Anja Feger. Foto: Haas

Das dreitägige Jubiläumsfest aus Anlass des 200. Geburtstags der Trachtenkapelle Oberwolfach wurde zünftig eröffnet. Annähernd 900 Besucher kamen schon zum Festbeginn. Musikalisch standen Blasmusik und rockige Klänge auf dem Programm.









Link kopiert



Pünktlich hatten sich am Samstagabend TKO-Vorsitzender Markus Schätzle und Bürgermeister Matthias Bauernfeind in Feststimmung an der Bühne auf der frisch gemähten Wiese neben dem großen Festzelt vor dem herrlichen Naturpanorama unterhalb des Schulerjörgenhofes im Oberwolfacher Mitteltal eingefunden.