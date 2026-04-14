Jubiläum der Kolpingsfamilie: Darum trällern die Hardter ein fröhliches kölsches Lied

„Wir sind Kolping – Menschen dieser Zeit und wir handeln aus Verbundenheit“, schallte es, als zum 75-jährigen Jubiläum 350 Mitglieder der Kolpingsfamilie ihre Stimmen erhoben.
Der Festakt in der Arthur-Bantle-Halle wurde nach dem Gottesdienst und dem Zug zur Halle eröffnet durch Ciro-Five (Steffi Flaig und Emanuel Penalver, Gesang, Percussion; Meinrad Löffler, Gitarre; Peter Flaig, Bass; Thomas Duttenhöfner, Keyboard, Klavier und Ralf Reiter, Schlagzeug). Bei Bossa Nova wippten die Besucher gerne mit.