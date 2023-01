1 Das närrische Riet ist vorbereitet auf das große Narrentreffen anlässlich des 150- Jubiläum der Katzenmusik. Ob es stattfinden kann, ist weiterhin offen. Foto: Eich

Noch immer ist unklar, ob das Narrentreffen zum 150-jährigen Bestehen der Villinger Katzenmusik am Wochenende ohne Einschränkungen stattfinden kann. Das Gericht hat noch keine Entscheidung getroffen.















Villingen-Schwenningen - Der Eilantrag einer Anwohnerin der Villinger Innenstadt, der das große Narrentreffen verhindern soll, schwebt weiterhin wie ein Damokles-Schwert über die Organisatoren.

"Wir werden erst am Donnerstag oder Freitag entscheiden", erklärt Klaus Döll, Vorsitzender Richter des Verwaltungsgerichts in Freiburg. Es seien verschiedene Stellungnahmen eingegangen, die nun beim zuständigen Richter Beachtung finden. Erst dann könne über den Eilantrag entschieden werden.

Roland Wehrle unterstützt Katzenmusik

Prominente Unterstützung erhält die Katzenmusik, die seit Jahren auf das große Jubiläum hin fiebert und finanziell bereits große Investitionen geleistet hat, von der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte (VSAN). Deren Präsident Roland Wehrle habe sich "darüber geärgert", als er von dem Eilantrag erfahren hat.

Für ihn gehe es nicht nur um das Jubiläum der Katzenmusik, denn "welche Einschränkungen sind zukünftig zu befürchten?", fragt er sich. Die Gefahr sei, dass die "lebendige Fasnet" weiter in die Schranken gewiesen werde, "dabei darf die Fasnet an die Grenzen gehen", so Wehrle.

Schutz des nationalen Kulturerbes

Auch wenn die Katzenmusik nicht Mitglied der VSAN sei, gehe es hierbei auch "um den Schutz des nationalen Kulturerbes und der Pflege der Tradition". Auch die Behörden seien dazu aufgerufen, dafür zu sorgen, "dass Bräuche gelebt und praktiziert werden können".

Er habe sich deshalb auch an das Verwaltungsgericht gewandt, "auch wenn meine Stellungnahme verfahrensrechtlich nicht relevant ist".

Alt-Stadtrat möchte Anwohnerin Hotel finanzieren

Eine kreative Lösung des Problems strebt derweil Alt-Stadtrat Bertold Ummenhofer an. Sollte die Klägerin den Eilantrag zurückziehen, will er ihr für das Wochenende ein Zimmer in einem Drei- oder Vier-Sternehotel in 50 Kilometer Umkreis finanzieren. "Darüber hinaus auch bereit Sie dorthin zu fahren und wieder abzuholen", erklärt Ummenhofer.

Er möchte zwar "gemeinwohlschädigendes Verhalten" nicht auch noch mit einem Hotelaufenthalt belohnen, aber "im privaten, beruflichen und politischen Leben muss man oft faule Kompromisse schließen, um weiter zu kommen". Man solle schließlich alles daran setzen, "diese nicht nachvollziehbare Klage aus dem Weg zu räumen".

Denn: "Die Katzenmusik wie alle Vereine sind ständig mit überwiegend unnötigen und ohne jeglichen gesunden Menschenverstand drangsalierten Verordnungen und Bestimmungen genug belästigt."

Vorbereitungen für Festwochenende laufen weiter

Ungeachtet dessen laufen die Vorbereitungen für das Festwochenende weiter. Neben dem großen Festumzug durch die Innenstadt am Sonntag ist das Narrendorf im ganzen Städtle, vor allem aber im närrischen Riet über das gesamte Wochenende, das zentrale Thema der Festlichkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Katzenmusik.

Alle Vereinsgaststätten wie auch Besenwirtschaften im Riet und die Färberstraße sollen den Gästen einen Eindruck von der urwüchsigen Fasnet und der für Villingen so typischen Kneipenfasnet geben.

Vollsperrung des Rietviertels

Um für alle Gäste die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, bedarf es im Riet an diesem Wochenende einer Vollsperrung für den Verkehr. Das Riet ist am Samstag ab 13 Uhr bis Sonntag um 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Zu- oder Abfahrt ist in dieser Zeit nicht möglich.

Die Färberstraße ist am Samstag ab 20 Uhr bis Sonntag um 8 Uhr ebenfalls gesperrt. Am Samstag wird die Fläche vor dem Riettor und der Platz um die Volksbank Veranstaltungs- und Zuschauerfläche sein und großräumig abgesperrt.

Aufstellungsfläche am Romäusring

Der Romäusring dient als Aufstellungsfläche für den Festumzug am Sonntag. Die Durchfahrt des Romäusrings ist am Samstag von 17 bis gegen 21 Uhr sowie am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Am Samstag ist nur die Abfahrt von Grundstück und Parkplätzen möglich, die Einfahrt in wird gesperrt. Am Sonntag ist die Zu- oder Abfahrt in dieser Zeit nicht möglich. Am Sonntag gibt es im Romäusring ein Parkverbot, da auf den Parkflächen die Umzugswägen aufgestellt werden.