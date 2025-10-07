Jubiläum der Horber Imker: Das Interesse an Bienenzucht steigt

Der Horber Imkerverein feierte sein 150-jähriges Bestehen. Dazu gab es historische Schaustücke, Honig-Kostproben und einen Vortrag.
„Das Bienenschriftzeichen in Ägypten ist das Symbol des Königs“, sagte Helmut Horn, in dem Hauptvortrag am vergangenen Samstag bei der Jubiläumsfeier des Imkerclubs Horb im Gasthaus Adler in Dettingen. Der Präsident des Landesverbandes Württembergischer Imker referierte vor circa 35 Gästen erstmals seinen neuen Vortrag „Die Geschichte der Imkerei – von der Urzeit bis in die Gegenwart“.