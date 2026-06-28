Jubiläum der Hausener Feuerwehr: 150 Jahre im Dienst am Nächsten aktiv

Beim Festakt zum 150-jährigen Bestehen vor geladenen Gästen hoben Vertreter von der Kommunal- und der Landkreisverwaltung die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr Hausen hervor.
Die Freiwillige Feuerwehr löscht kleine und große Brände, rettet Menschen und Tiere und leistet technische Hilfe. Aber die Feuerwehrmänner und -frauen sind keine Wetterpropheten. Wenn sie bei der Vorbereitung ihres großen Festes gewusst hätten, dass das letzte Juni-Wochenende das bisher heißeste des Jahres wird, hätten sie sich wohl ein anderes Datum für ihre 150-Jahrs-Feier ausgesucht. Aber den Kameraden kann auch große Hitze nichts anhaben, und so feierten die Hausener Lebensretter von Freitag bis Sonntag mit einer heißen Party ihr Jubiläum.