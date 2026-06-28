Jubiläum der Hausener Feuerwehr: 150 Jahre im Dienst am Nächsten aktiv

Beim Festakt zum 150-jährigen Bestehen vor geladenen Gästen hoben Vertreter von der Kommunal- und der Landkreisverwaltung die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr Hausen hervor.

Die Freiwillige Feuerwehr löscht kleine und große Brände, rettet Menschen und Tiere und leistet technische Hilfe. Aber die Feuerwehrmänner und -frauen sind keine Wetterpropheten. Wenn sie bei der Vorbereitung ihres großen Festes gewusst hätten, dass das letzte Juni-Wochenende das bisher heißeste des Jahres wird, hätten sie sich wohl ein anderes Datum für ihre 150-Jahrs-Feier ausgesucht. Aber den Kameraden kann auch große Hitze nichts anhaben, und so feierten die Hausener Lebensretter von Freitag bis Sonntag mit einer heißen Party ihr Jubiläum.

Geist der Hilfsbereitschaft Beim Festakt am Freitag für geladene Gäste würdigte Bürgermeister Philipp Lotter die Verdienste des Hausener Organisation. Sie helfe auch außerhalb ihres Einsatzgebietes, packe an, reagiere unbürokratisch und schnell. „Dieses Selbstverständnis, dieser Geist der Hilfsbereitschaft über den eigentlichen Auftrag hinaus, das ist etwas, das nicht selbstverständlich ist“, so der Bürgermeister. Er versicherte der Wehr die Unterstützung der Kommune: „Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr ist für mich keine Frage des Ob, sondern des Wie. Wir werden gemeinsame Wege finden, unsere Feuerwehr stark und gut ausgerüstet zu halten.“

Geist der Kameradschaft – von Beginn an unverändert

Die Feuerwehr vor 150 Jahren sei schlechter ausgerüstet gewesen als heute – damals wie heute indes ging und gehe es darum, „Menschen zu helfen, Gefahren zu bekämpfen und Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen“, hob Reiner Jacob, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Lörrach, hervor. Unverändert geblieben sei auch „der Geist der Kameradschaft, der ehrenamtliche Einsatz und das Herz für die Gemeinschaft.“

Dienst am Nächsten

Der Hausener Kommandant Michael Metzger betonte: „Hinter jeder Einsatzfahrt, jeder Alarmierung und jeder Übung steht eines: der freiwillige Dienst am Nächsten, oft unter Einsatz der eigenen Sicherheit.“ Er blickte auf die 150-jährige Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Hausen im Wiesental zurück und erinnerte an große Einsätze, etwa den Großbrand bei der Brennet AG am 5. Mai 2011.

Kurz stellte er die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Hausen vor: die aktive Wehr mit 37 Einsatzkräften, darunter vier Frauen, die Jugendfeuerwehr, die mit ihren 55 Jahren zu den ältesten Feuerwehren im Landkreis zählt, und die vom Ehrenkommandanten Bernd Schneider geführte Alterskameradschaft, zu der acht Mann gehören.

Wenn Feuer zur Gefahr wird

Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler erinnerte an die Anfänge des Feuerwehrwesens in Deutschland. Brände ließ man zunächst kontrolliert abbrennen. Es gab dann Zweckgemeinschaften zur Bekämpfung von Bränden und im Großherzogtum Baden wurden Löschvereine gegründet, Feuer- und Wasserwehren entstanden. 1894 bekam die Feuerwehr Hausen eine neue Spritze, die erhalten geblieben ist.

Anerkennung für Schneider

Hoehler hob insbesondere das große Engagement von Bernd Schneider hervor, der die Feuerwehr Hausen 33 Jahre geleitet hat.

Kommandant Michael Hug wurde mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet, Tina Keller erhielt die Silberne Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbands, Foto: Christoph Schennen

Die Jubiläumsfeier war auch würdiger Rahmen für etliche Ehrungen. Der Kreisfeuerwehrverband Lörrach zeichnete Michael Hug mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze aus und Tina Keller mit der Silbernen Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbands. Dietmar Fink, stellvertretender Kreisbrandmeister des Landkreises Lörrach, würdigte die Verdienste von Axel Dörflinger, Ingo Hug und Michael Hug in 40 Jahren Zugehörigkeit zur Feuerwehr; Jürgen Stiegeler wurde für 25 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet.

Nach dem Festakt trafen sich die Gäste am Bierbrunnen vor der Halle. Foto: Christoph Schennen

Auch Vertreter der örtlichen Vereine bedankten sich bei der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit und überreichten ein Geschenk. Nach den Reden lud Metzger alle Festgäste an den Bierbrunnen ein – eine Einladung, die gerne angenommen wurde. Bewirtet wurde von den Gemeinderäten.