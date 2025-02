Jubiläum der Hagenmannhexen: Seit 28 Jahren dabei und „nie bereut“

16 Daniela Bailer – sie ist Mitglieder Hagenmannhexen mit Herz und Seele. Foto: Breisinger

„Eine Fasnet ohne meine Hexen kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Daniela Bailer von den Hagenmannhexen. Die Zunft aus Hechingen feierte am Samstag Geburtstag in der Stadthalle. Die Gruppierung ist absolut einmalig. Daniela Bailer erklärt im Interview, warum.









Link kopiert



Die Hagenmannhexen aus Hechingen haben am Samstagabend ein rauschendes Fest gefeiert. Ganze 40 befreundete Gruppen aus Nah und Fern durften die Hagenmannhexen bei sich begrüßen, die sich auf ein knapp vierstündiges hochkarätiges Programm freuen durften. Davor und danach war zudem Tanz und Schwof mit DJ Hoss angesagt. Schriftführerin Daniela Bailer klärt im Interview auf: Was ist so besonders an den Hagenmannhexen? Wie war die Hexentaufe? Was macht die Gruppe außerhalb der Fasnet?