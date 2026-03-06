Jubiläum: Das plant die Bürgerstiftung Rheinfelden aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens

Die Bürgerstiftung Rheinfelden feiert ihren 20. Geburtstag. Dazu finden über das Jahr verteilt mehrere Veranstaltungen statt. Den Auftakt macht eine Vernissage am 17. März.
Als am 26. Oktober 2006 im Haus Salmegg 51 Personen und Firmenvertreter als Gründungsstifter die Bürgerstiftung Rheinfelden ins Leben riefen, verbanden sie einige Erwartungen, wie sie die Gemeinschaft mit ihrer finanziellen Hilfe unterstützen können. Bereits im Folgejahr begannen erste Projekte, die große Kreisstadt durch bürgerschaftliches Engagement aufzuwerten.