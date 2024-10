1 Der Musikverein Sulgen umrahmte am Sonntag das Jubiläumsfest des Tennisclubs im Wittum musikalisch Foto: TC Schramberg

Beim Jubiläumsfest des Tennisclubs im September auf der eigenen Anlage im Wittum zeigte sich der Wettergott gnädig – auch wenn es am Samstag etwas kühl war.









Link kopiert



Im im Gegensatz zu den vorherigen Regentagen war es zum Auftakt am Samstag wenigstens trocken und so konnte das Fest um 14 Uhr mit dem Tennisturnier beginnen. Aus der Nachbarschaft waren einige Teams angereist und so konnte ein Herrendoppelturnier auf Zeit im Modus jeder gegen jeden durchgeführt werden.