2 Zahlreiche Gäste besuchten den Jubiläumsabend des Tennisclubs Nordstetten. Foto: Fotos: Schwind

Vereine: Tennisclub Nordstetten feiert Jubiläum / Gute Jugendarbeit trägt Früchte / Dankbare Erinnerung an Ehrenvorsitzenden















Beim Tennisclub (TC) Nordstetten gab es am Wochenende einiges zu feiern. Denn vor genau 50 Jahren wurde der TC als einer von zwei Tennisclubs im weiteren Umkreis gegründet. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, auch für Nordstetten.

Horb-Nordstetten. Viel Prominenz aus Sport und Politik kam am Samstagabend zum Gratulieren. Begrüßen konnte Vorsitzender Jürgen Meyer unter anderen Wolf Hoffman als Vertreter der Stadt Horb, Ortsvorsteher Markus Bok, WLSB-Präsident Alfred Schweizer, vom WTB den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden und Bezirkssportwart Wolfgang Fritz, den Vorsitzenden der ARGE Gerhard Bossert und Herta Hirsch.

Reise durch Jahrzehnte

In Zelten rund um das Clubhaus und auf der neuen Terrasse nahm der Vorsitzende und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jürgen Meyer die zahlreichen Besucher mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Tennissport in Nordstetten mit all seinen Höhen und Tiefen. Heute steht der TC Nordstetten mit seinen fünf Tennisplätzen und dem schmucken Tennisheim bestens da.

Guter Start

Vor 50 Jahren konnte die Erfolgsgeschichte des TC Nordstetten niemand erahnen. In den Anfangsjahren gingen die Mitgliederzahlen rasant nach oben, und die beiden Tennisplätze waren bald zu wenig. Damals dachte man sogar über einen Mitgliederaufnahmestopp nach. Mit dem Bau eines dritten Platzes taten sich neue Perspektiven auf. So konnten wieder mehr Mannschaften gemeldet werden, vor allem profitierte der Jugendbereich, der kräftig expandieren konnte. In den letzten Jahren bemühte sich der TC, den Verein zu erhalten, in seiner Struktur weiterzuentwickeln, aber vor allen Dingen den Jugendbereich auszubauen. Mit der Teilnahme am Ferienprogramm konnten immer wieder Kinder und Jugendliche für den Verein geworben werden.

Kleine Rückschläge

Es gibt aber auch kleine Rückschläge wie in jedem Verein. So konnten bei der diesjährigen Hauptversammlung nicht mehr alle Ausschusspositionen besetzt werden. Die gute Jugendarbeit im Club trägt aber auch Früchte, und so konnte Nicklas Fink als Jugendlicher in den Ausschuss gewählt werden. Nachdem im Frühjahr 2011 kein Vorsitzender mehr gefunden werden konnte, verständigte man sich, von der üblichen Vereinsführung durch einen Vorsitzenden abzurücken und verteilte die Arbeit auf vier gleichberechtigte Positionen, in den Zuständigkeiten Sport, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen und Infrastruktur. Bereits vor zehn Jahren beim 40-jährigen Jubiläum wurde berichtet, dass sich der TC Nordstetten in eine Konsolidierungsphase befinde, es zeichne sich ein leichter Rückgang bei den Mitgliederzahlen ab, aber besonders das Engagement der Mitglieder schwächele. Tennis allgemein habe derzeit an Reiz verloren. Diese Aussagen können zehn Jahre später durchaus als Blaupause verwendet werden, resümierte Jürgen Meyer. Der TC Nordstetten ist aber sportlich mit aktuell 15 an der Verbandsrunde auch höherklassig gemeldeten Mannschaften, davon sieben Kinder- und Jugendmannschaften, bestens unterwegs.

Verein ist ein Vorbild

Der Nordstetter Ortsvorsteher Markus Bok sprach von mehr als nur einem runden Geburtstag. Die Infrastruktur spiegele die enorme Leistung der Mitglieder wieder, um der gelben Filzkugel nachjagen zu können. Die Aufgaben und die Zwecke des TC Nordstetten gliederte der Ortsvorsteher in vier Bereiche: Sport anbieten, Jugend fördern, Förderung miteinander und die Förderung der Geselligkeit, was der TC Nordstetten in vorbildlicher weise demonstriere.

Ein Boris-Becker-Zitat

Stellvertretender Bezirksvorsitzender und Bezirkssportwart Wolfgang Fritz ist in Nordstetten, wie er selber sagt, ein guter Bekannter, war er doch schon viermal hierher gekommen. Zweimal durfte er die Horber Stadtmeisterschaft und ebenfalls zweimal die Jugendtalentiade miterleben. "Bei Ihnen ist immer etwas los, da freut man sich, zum TC Nordstetten zu gehören." Natürlich durfte auch ein ausführlicher Seitenhieb in Richtung des Württembergischer Tennis-Sportbunds (WTB) zum Thema Finanzen nicht fehlen. Dabei zitierte er eine Aussage der Tennis-Legende Boris Becker: "Dass wir Menschen alles was schlecht war, schnell vergessen, um uns auf das Gute konzentrieren zu können." Wolfgang Fritz hatte unter anderem ein durchaus praktisches Geschenk in Form von 36 Dosen Tennisbälle als Geburtstagsgeschenk dabei.

Als Vertreter der Stadt Horb brachte Gemeinderat Wolf Hoffmann die besten Geburtstagswünsche aus der Talstadt nach oben. In seinem Zitat vom Schriftsteller Joachim Ringelnatz sagte er: "Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, Kürzt die öde Zeit, Und er schützt uns durch Vereine vor der Einsamkeit." Dafür bedürfe es aber viel Engagement und das Mitwirken der Mitglieder. In Zeiten, in denen die Menschen immer mehr Freizeit hätten, komme den Sportvereinen immer mehr Bedeutung zu. Der TC Nordstetten habe ein hohes Ansehen bei der Stadt Horb und trage in hohem Maße zur Lebensqualität bei.

Lob und Erinnerungen

Viel Lob und Anerkennung hatte auch der Präsident des Sportkreises Freudenstadt im Württembergischen Landessportbund, Alfred Schweizer, mit dabei. "Ein Verein lebt nicht von Jahren sondern von Menschen, die ihn erfolgreich betreiben", so Schweizer.

Die kontinuierliche Arbeit sei heutzutage nicht mehr überall zu sehen, sei aber ein wichtiger Beitrag für den Sport. "Dann wird sich der Erfolg, sprich die Zufriedenheit Ihrer Vereinsmitglieder, fast wie von alleine einstellen und unser geliebter Sport seine treibende Kraft und sein wichtiges Fundament behalten", ist sich der Präsident sicher.

Gerhard Bossert als Vorsitzender der ARGE erinnerte an den heutigen Ehrenvorsitzenden Alexander Köninger, welcher ihn mit Rat und Tat auf den richtigen Weg gebracht habe.

Bossert blieb auch beim TC Nordstetten seinen im Regelfall kurzen Worten treu und sagte ganz einfach "Chapeau, ihr habt was geschafft".

(hs). Der TC Nordstetten wurde am 19. Juli 1971 als Sparte des ASV Nordstetten mit Helmut Köninger als Vorsitzendem gegründet. Schon nach einem Jahr gliederte die Gruppe sich aus und machte sich selbstständig.

Am 18. September 1971, ziemlich genau zwei Monate später, hatte der junge Verein bereits 54 Mitglieder. Im Juli 1972 konnten bereits die ersten beiden Tennisplätze eingeweiht werden.

1973 gab es die ersten Vereinsmeisterschaften für die Männer ein Jahr später für die Frauen. 1974 hatte der TC Nordstetten bereits 107 Mitglieder. 1977 wurde der Geräteraum aufgestockt zum ersten Teil des Clubhauses. 1979 wurde die Stützmauer für den dritten Tennisplatz gebaut und Umkleideräume sowie ein Sanitärbereich geschaffen. 1980 wurde ein dritter Tennisplatz geschaffen. 1981 wurde das Clubhaus zum zweiten Mal erweitert. Im Jahr 1992 wurden die Tennisplätze vier und fünf angelegt. Durch das Abtragen von Erde wurde die Anlage flächenmäßig erweitert.

Seit 1996 gesellt sich ein separater Geräteraum zum Clubhaus. 1997 wurde der Freisitz vor dem Haus überdacht, 2001 wurde ein Bouleplatz angelegt. 2002 wurde in das doppelstöckige Clubhaus investiert und die Fläche erheblich vergrößert. Vor fünf Jahren wurden die Tennisplätze 1 bis 3 runderneuert.