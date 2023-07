Mit einem Familienfest hat die Kindertagesstätte Don Bosco an der Graf-von-Bissingen-Straße in Schramberg ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Hinter der Betonwand und unterhalb der Baustelle für den Neubau des Kindergartens am Rand des künftigen Schramberger Schulcampus duckt sich der Flachbau in einem kleinen Spielgelände zwischen Hecken.

Vor 50 Jahren, am 10. Januar 1973, war der Kindergarten für bis zu 90 Kinder neben der Karl-Diehl-Sporthalle eröffnet worden, erinnerte Leiterin Manuela Fix bei der Feier. Etwa 1200 Kinder haben dort seither ihre ersten Erfahrungen mit einer öffentlichen Bildungseinrichtung gemacht.

Lied in verschiedenen Sprachen

Mit einem Lied begrüßten die Kinder ihre Gäste im Vorgarten in verschiedenen Sprachen, die auch im Kindergarten gesprochen werden. Musikalisch ging es dann weiter mit einem Animateur, der mit Kindern und Gästen einige Lieder anstimmte. In der großen Sandkiste auf dem Spielgelände verteilte er einige Instrumente und dirigierte ein vielstimmiges Orchester beim Open Air.

Eine Außengruppe

Zum Jubiläum hatten viele Eltern Salate und auch Kuchen mitgebracht für ein Fest im Garten unter Sonnenschirmen. In der städtischen Einrichtung stehen aktuell 56 Plätze für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren zur Verfügung, dazu 25 Plätze für Drei- bis Sechsjährige in einer Außengruppe. Außerdem gibt es seit kurzem auch eine Außengruppe im Gehege mit den vier Kaninchen Mario, Luigi, Peach und Daisy, über deren Namen in der Kinderkonferenz entschieden wurde und die von den Kindern meist intensiv betreut werden.