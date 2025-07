Seit dem Jahr 1900 stellt die OBB Oberbadische Bettfedernfabrik Bettwaren her – Decken und Kissen. Bis heute ist sie täglich hellwach und erfolgreich am Markt.

„Wir sind Problemlöser: Unsere Produkte optimieren den Schlaf“, sagt Petra Schweigert im Konferenzraum der OBB. Die Bedeutung von Schlaf für die Gesundheit sei heute in der öffentlichen Debatte wesentlich präsenter als noch vor Jahren, ergänzt Bastian Roscheck – gemeinsam mit Schweigert führt er das Lörracher Unternehmen.

Alles in einer Hand

Die wachsende Relevanz von Fragen rund um erholsamen Schlaf kommt den Experten der OBB entgegen. Ihre Waren fertigt sie ausschließlich am Standort an der Mühlestraße – für Kunden in aller Welt: Von der Materialauswahl über die Prüfverfahren im zertifizierten Labor und der Produktion bis hin zu Aspekten von Umweltschutz und Tierwohl liegen sämtliche Arbeitsschritte und Steuerungsprozesse in der Hand des Hauses, betont Schweigert.

Blick auf einen Schrank mit Feder-Proben Foto: Bernhard Konrad

Die OBB zählt mit ihren rund 60 Mitarbeitern zu den letzten vollstufigen Bettfedernfabriken Deutschlands. Produziert wird in einem modernen Maschinenpark auf 17000 Quadratmetern Fläche. An drei Tagen in der Woche öffnet der Werkverkauf vor Ort.

Die Familie Schweigert

Der Erfolg der OBB ist eng mit dem Namen Schweigert verwoben: Erich Schweigert trat 1956 als kaufmännischer Lehrling in die OBB ein, arbeitete sich hoch zum Verkaufsleiter, stieg in die Geschäftsführung auf und wurde schließlich 1985 Firmeninhaber. Schweigert und seine Ehefrau Ingrid haben sich vor einigen Jahren aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Seit Anfang der 20er Jahre führen seine Tochter Petra Schweigert und Bastian Roscheck die Geschäfte.

Die Qualitätsmaßstäbe

Neben der Qualität der Waren und der Kontrolle sämtlicher Prozesse am Standort setzt die OBB auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Sie ist Premium-Partner der Schwarzwald-Tourismus GmbH. Die hochwertigste Linie ihrer Produktpalette trägt den Namen „Black Forest“– ein Label, das sich auch international vermarkten lässt: von Lörrach in die Welt.

Die Absatzmärkte

Deutschland, Europa und Ostasien: Das sind die wichtigsten Märkte des Unternehmens. Neben der Vielfalt an Stoffen und Füllmaterialien für die Bettwaren gelte es auch, die unterschiedlichen Schlafgewohnheiten und Maße der Bettwäsche zu beachten, die sowohl bei Bettdecken als auch bei Kissen von Land zu Land mitunter nur um wenige Zentimeter variieren, aber eben doch stets berücksichtigt werden müssen.

Die Nachhaltigkeit

Dass die OBB auch unter energetischen Gesichtspunkten nachhaltig wirtschaften möchte, betonen Schweigert und Roscheck unisono: Eine Wasser-Recyclinganlage und ein eigener Tiefbrunnen gehören ebenso zum Unternehmen wie ein großes Blockheizkraftwerk. Die neuen Produktionshallen sind mit Solaranlagen bestückt.

Das Tierwohl

Mit Blick auf das Tierwohl bekräftigt die OBB ihre Werte auch auf der Homepage: „Wir beziehen nur Rohstoffe aus nachhaltig kontrollierten Betrieben. Wir lehnen es kategorisch ab, dass Tiere für unsere Produkte leiden müssen und arbeiten nur mit Lieferanten zusammen, die unsere Sichtweise teilen. Mit dem ‚Downpass‘ unterstreichen wir unsere Null-Toleranz-Haltung zu Lebendrupf und Stopfmast.“ Schweigert und Roscheck betonen: „Dieses Label muss sehr transparent sein – und zwar durchgängig, und das ist auch richtig so. Die GOTS- und die Oeko-Tex-Step-Zertifizierungen sind weitere Aussagen zu den Werten der Firma. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, und unsere Bio-Linie komplettiert das Sortiment.“