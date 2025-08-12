Jubiläum bei Beidek in Müllheim: Seit 50 Jahren ein Treffpunkt für Bücherfreunde

„Buchhandlungen sind die geistigen Tankstellen der Nation.“ Dieser Satz stammt vom ehemaligen, inzwischen verstorbenen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Ein solcher Ort ist seit einem halben Jahrhundert die Buchhandlung Beidek in Müllheim. Einst auf kleinstem Raum und in bescheidenem Rahmen gegründet, hat sie sich längst als feste, renommierte Adresse für Bücherfreunde etabliert.

Dabei hat die Traditionsbuchhandlung über die Jahre sämtlichen Herausforderungen getrotzt – unter anderem der zunehmenden Konkurrenz durch den Online-Handel, der die gesamte Branche trifft. Schwierig war auch die Corona-Zeit. Das nach wie vor gültige Angebot portofreier Buchlieferungen habe dem Unternehmen damals „den Pelz gerettet“, blicken die Inhaber auf diese Zeit zurück.

Die Leidenschaft für das Buch treibt die beiden Inhaber Antonia Schulze Hackenesch und Peter Kirsch auch nach Jahrzehnten im Beruf an – das wird im Gespräch mit unserer Zeitung schnell deutlich. „Ein Teil der Gesellschaft wird den Wert des Buches immer zu schätzen wissen“, ist Schulze Hackenesch fest überzeugt. Gemeinsam mit Kirsch führt sie die Müllheimer Buchhandlung an der Werderstraße seit 2003.

Mit der Zeit gegangen

„Wir sind immer mit der Zeit gegangen“, unterstreichen die beiden Buchhändler, die seit 35 Jahren (Schulze Hackenesch) beziehungsweise 25 Jahren (Kirsch) im Betrieb sind. Technischen Entwicklungen habe man sich nie verweigert – „zum Beispiel haben wir E-Reader frühzeitig ins Sortiment aufgenommen, im Online-Shop bieten wir auch E-Books an“, so Kirsch. Zudem offeriere Beidek– bei Bedarf – auch die entsprechende technische Unterstützung. Schon 2003 hatte das Inhaber-Duo einen Online-Shop eingeführt, um den Entwicklungen und neuen Bedürfnissen gerecht zu werden. Eine Homepage gibt es bereits seit 2000.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten bilden sie die „Doppelspitze“ der Buchhandlung Beidek: Antonia Schulze Hackenesch und Peter Kirsch Foto: Claudia Bötsch

Konkurrenz durch Online-Handel

Bei der seit Jahren deutlich spürbaren Konkurrenz durch den Onlinehandel setzt Beidek vor allem auf den persönlichen Kontakt. „Wir nehmen uns Zeit für eine ausführliche Beratung.“ Ein großes Plus sei das angestammte zehnköpfige Team, bei dem es eine sehr geringe Fluktuation gebe. Beidek bildet auch aus und sorgt so für den eigenen Nachwuchs.

Verändert habe sich in den vergangenen Jahren so manches – die Digitalisierung schlage in viele Bereiche durch. „Lexika und Sprachführer sind kaum mehr nachgefragt“, nennt Kirsch ein Beispiel. „Das machen die Leute jetzt alles übers Handy.“

Mehr als reine Bedarfsdeckung

Kundenfrequenzen lassen im Einzelhandel allgemein nach. Da sei Beidek, die als führende Buchhandlung zwischen Bad Krozingen und Lörrach gilt, keine Ausnahme. Eine Buchhandlung habe jedoch immer schon eine spezielle Rolle eingenommen – „es geht um mehr als reine Bedarfsdeckung“, sagen die Inhaber. So biete eine Buchhandlung dem Kunden immer auch eine „Auszeit vom Alltag“ und die Möglichkeit, in andere Welten abzutauchen. Zudem sei sie eine „Inspirationsquelle“, betont Schulze Hackenesch.

Schwarzwaldkrimi schlägt Spiegel-Bestseller

Interessant sei, dass die Spiegel-Bestsellerliste oft nicht mit den Vorlieben vor Ort übereinstimmten. „Wir haben häufig lokale besondere Verkaufsschlager“, sagen die Inhaber – das könne zum Beispiel ein Markgräfler Gastronomieführer oder ein Schwarzwaldkrimi sein.

Zur Unternehmensphilosophie gehört für Kirsch und Schulze Hackenesch von Beginn an, „ein offenes Haus zu sein“. Veranstaltungen, auch im Zusammenspiel mit anderen Akteuren, spielen eine wichtige Rolle. Seit ihrer Übernahme 2003 gab es an die 300 Veranstaltungen, von der klassischen Lesung bis zum Poetry-Slam. Schulze Hackenesch: „Wir verstehen uns als Teil des Kulturbetriebs der Stadt.“

Zum Jubiläum hat sich das Beidek-Team an verschiedenen Orten in Müllheim ablichten lassen – unter anderem auf dem Markgräfler Platz. Foto: KReativ/Katharina Rönicke

Engagement in der Leseförderung

Wert legt das Inhaber-Duo auf die Zusammenarbeit mit Schulen. Zum Tag des Buches finden beispielsweise 30 Führungen mit Schülern durch die Buchhandlung statt. Bei Kindern könne man immer noch sehen, „wie Bücher begeistern können, wenn sich dadurch eine neue Welt öffnet“, weiß Schulze Hackenesch. Die Leseförderung liege den Inhabern am Herzen, zudem seien die jungen Leute die Kunden von morgen. Stolz sind sie auf den seit 15 Jahren existierenden Leseclub für Kinder und Jugendliche.

„Hätten Sie die Faust da?“

Beratung ist für Buchhändler ein zentraler Bestandteil ihres Arbeitsalltags – und doofe Fragen gibt es nicht. Zum Schmunzeln brachte das Beidek-Team allerdings einmal die Suche eines Kunden nach einem Klassiker: „Hätten Sie vielleicht die Faust von Goethe da?“

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Das Jubiläumsjahr wird begleitet von vielen Aktionen und Veranstaltungen. Die nächste Veranstaltung ist eine Lesung mit Menü am 19. September anlässlich des 150. Geburtstags von Thomas Mann. Das Jubiläumsfest findet am 15. November statt – genau 50 Jahre nach der Eröffnung der Buchhandlung. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://www.beidek.de/startseite.

Bescheidene Anfänge

Die Geschichte

der Buchhandlung Beidek ist eine spezielle – unter anderem was den Namen angeht. Gegründet wurde das Unternehmen 1975 von Gisela und Günter Jäckh auf gerade einmal 24 Quadratmetern in der Werderstraße 38, einige Häuser vom heutigen Standort entfernt. Günter Jäckh war eigentlich Brennstoffhändler, die Buchhandlung ein Geschenk an seine Frau. Gisela Jäckh war zwar keine ausgebildete Buchhändlerin, aber eine passionierte Leserin. Wie die beiden auf den Namen Beidek kamen? Jäckh hatte bei der Müllheimer Brennstofffirma Beidek seine Ausbildung gemacht und aus Dankbarkeit gegenüber seinem früheren Lehrherrn zunächst seinen Brennstoffhandel und schließlich auch die Buchhandlung nach ihm benannt.

Anfang der 1980er-Jahre

zogen Jäckhs mit ihrem Geschäft in die heutigen Räume, in das Ärzte- und Geschäftshaus in der Werderstraße 23. Zunächst beschränkte sich die Buchhandlung auf das Erdgeschoss, 1993 kam das darüber liegende Stockwerk hinzu. „Günter Jäckh hatte sich als vorausschauender Unternehmer das obere Stockwerk gesichert“, blickt Peter Kirsch auf die dynamische Unternehmensgeschichte zurück. Seitdem erstreckt sich das Geschäft über zwei Stockwerke auf einer Verkaufsfläche von rund 240 Quadratmetern – das Zehnfache der Anfangsjahre. 2003 haben Antonia Schulze Hackenesch und Peter Kirsch die Buchhandlung von Günter Jäckh übernommen – ihrem „Mentor“. Der Beidek-Gründer wird in diesem Jahr 88 Jahre alt, seine Frau Gisela ist bereits verstorben.