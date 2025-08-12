Jubiläum bei Beidek in Müllheim: Seit 50 Jahren ein Treffpunkt für Bücherfreunde

Die Müllheimer Buchhandlung Beidek feiert Jubiläum – begleitend finden das ganze Jahr hindurch Aktionen und Veranstaltungen statt.
„Buchhandlungen sind die geistigen Tankstellen der Nation.“ Dieser Satz stammt vom ehemaligen, inzwischen verstorbenen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Ein solcher Ort ist seit einem halben Jahrhundert die Buchhandlung Beidek in Müllheim. Einst auf kleinstem Raum und in bescheidenem Rahmen gegründet, hat sie sich längst als feste, renommierte Adresse für Bücherfreunde etabliert.