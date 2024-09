Jubiläum auf dem Geisberg: Zahlreiche Gäste feiern 125 Jahre mit der Firma Fischerkleidung

Ein besonderes Jubiläum hat die Firma Fischerkleidung am Wochenende gefeiert. Seit 125 Jahren steht das Unternehmen für hochwertige Bekleidung. Gegründet im Jahr 1899 von Josef Fischer als kleine Hausschneiderei, hat sich das Familienunternehmen zu einem renommierten Bekleidungshaus mit rund 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche entwickelt. Aktuell beschäftigt die Firma 65 Mitarbeiter und ist damit der größte Arbeitgeber der Gemeinde Schuttertal.

Unter der Leitung von Geschäftsführer Jan Fischer, der den Bereich Einzelhandel leitet, bietet Fischerkleidung ein breites Sortiment an, das von aktueller Mode über Hochzeitskleidung bis hin zu Arbeitskleidung reicht. Besonders geschätzt wird auch das Angebot an Landhaus- und Trachtenmode sowie Kleidung in Übergrößen. Der umfangreiche Service, der neben fachkundiger Beratung auch ein Änderungsatelier und ein Bistro umfasst, ist bei den Kunden ebenfalls beliebt.

Lesen Sie auch

Moderne Geschäftsräume zum Jubiläum

Pünktlich zum Jubiläum wurde das Geschäft im Sommer 2024 umfassend modernisiert. Das zweite Standbein des Unternehmens, die Kleiderfabrik, die von Udo Fischer geleitet wird, produziert mit modernster Fertigungstechnologie maßgeschneiderte Uniformen, Imagekleidung, Einheitskleidung und Trachten für rund 4000 Vereins- und Firmenkunden aus Deutschland und den Nachbarländern.

Das 125-jährige Bestehen wurde daher mit einem dreitägigen Festprogramm gebührend gefeiert. Musikalische Highlights setzten das „Original Schwarzwald Quintett“, die „Wieber Buabe“ und die Band „Gin Fizz“. Auch für die jüngsten Besucher war mit einem Kinderprogramm und der Unterhalterin „Olga von der Wolga“ bestens gesorgt. Zusätzlich hatten die Kleinen viel Spaß auf der Hopsburg und im Kinderkino.

Am Freitagabend begeisterte Kabarettist Martin Wangler alias „Fidelius Waldvogel“ das Publikum mit seiner humorvollen Darbietung und konnte den Besuchern viele Lacher entlocken. Das reichhaltige Speisen- und Getränkeangebot sowie eine Tombola mit wertvollen Preisen rundeten die Feierlichkeiten ab.

Bis spät in die Abendstunden konnten die Besucher am Donnerstag und Freitag einkaufen, am Samstag darüber hinaus bis in den Spätnachmittag und dabei das familiäre Ambiente, die herzliche Atmosphäre und Einblicke hinter die Kulissen des Schweighausener Traditionsunternehmens auf dem Geisberg genießen.