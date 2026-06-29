Jubiläum Alfred Schuon Group: Vom Haiterbacher Ein-Mann-Betrieb zum Logistikdienstleister

Die Alfred Schuon Group mit Sitz in Haiterbach hat ihr 75-jähriges Bestehen bei einem Festakt mit Kunden, Partnern und politischen Vertretern gefeiert.

Die Alfred Schuon Group feiert 75 Jahre Unternehmensgeschichte. 1951 als Ein-Mann-Betrieb mit einem einzigen Lkw gegründet, hat sich Schuon zu einem europaweit agierenden Logistikdienstleister entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung. Heute arbeiten mehr als 600 Menschen für die Unternehmensgruppe; über 350 disponierte Fahrzeuge und mehr als 130.000 Quadratmeter Lagerfläche an 16 Standorten in Deutschland, Ungarn und Polen bilden das Rückgrat der Leistungen. Sein Jubiläum feierte das Familienunternehmen nun gemeinsam mit Kunden, Geschäftspartnern sowie Vertretern aus der Politik. Im September folgt ein Fest für Mitarbeiter und ihre Familien.

Mit gebrauchtem Kipper in die Selbstständigkeit Schuons Geschichte beginnt im Jahr 1951: Die Stadt Haiterbach befindet sich im Wiederaufbau, Kuhgespanne sind in der Landwirtschaft noch Standard. Der 24-jährige Maurergeselle Alfred Schuon entscheidet sich, sich mit einem gebrauchten Kipper vom Typ Mercedes L 3500 als Fuhrunternehmer selbstständig zu machen. Als einer der wenigen mit motorisiertem Untersatz übernimmt er Misttransporte für Landwirte, Fuhrdienste für ein nahegelegenes Schotterwerk und auch Winterdienste mit einem Schneepflug für die Stadt Haiterbach. Am 22. Juni 1951 meldet Alfred Schuon das Gewerbe offiziell an.

Spezialisierung als Erfolgsrezept

1964 steigt Sohn Theo in den Betrieb ein und erlebt eine Phase des rasanten Wachstums. 1966 erschließt Alfred Schuon mit einem Betonmischer ein neues Geschäftsfeld: die Herstellung und den Transport von Fertigbeton. 1971 folgt ein neues Transportbetonwerk, mit dem Schuon die Baustellen der Region direkt beliefert. Mitte der 1970er Jahre erwirbt Schuon die erste rote Fernverkehrsgenehmigung, erweitert den Fuhrpark um mehrere Planen-Lkw und steigt in den Fernverkehr ein.

1979 wird die Einzelfirma in die Alfred Schuon GmbH umgewandelt, Theo Schuon übernimmt die Geschäftsführung. Unter seiner Leitung wächst das Familienunternehmen spürbar: 1981 zieht der gesamte Betrieb mit dem Fuhrpark vom Breitenäcker- in den Bühlwiesenweg ins Haiterbacher Industriegebiet – bis heute Hauptsitz der Alfred Schuon Group – und gewinnt mit großem Bürotrakt, eigener Werkstatt und Lkw-Waschanlage deutlich an Schlagkraft.

Als neuer Geschäftsführer treibt Schuon ebenfalls den Ausbau des Jumbo-Fuhrparks und der Lagerlogistik-Dienstleistungen voran. Damit setzt er direkt wichtige Impulse: „Volumentransporte und maßgeschneiderte Logistiklösungen sind heute zentrale Bestandteile unseres Portfolios. Den Grundstein dafür haben wir damals gelegt“, betont Theo Schuon rückblickend.

Dritte Generation: neue Impulse, breiteres Portfolio

In den 2000er-Jahren übernimmt die dritte Generation Verantwortung im Familienunternehmen: 2004 steigt Tochter Sandra Grimm ein, gefolgt von Sohn Alexander Schuon im Jahr 2006 und Tochter Bianca Kuppetz 2008. Seit 2015 leitet Alexander Schuon die Gruppe gemeinsam mit seinem Vater. Alexander Schuon diversifiziert Branchenlösungen und forciert den Ausbau der Kontraktlogistik an Kundenstandorten sowie in eigenen Logistikzentren.

Ein Meilenstein ist der Einstieg in die Batterielogistik: 2020 nimmt das Logistikcenter Wildberg I den Betrieb auf, 2025 folgt mit Wildberg II das bislang größte Bauprojekt der Firmengeschichte. „Alexander hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er Schuon mit unternehmerischer Weitsicht führt. Trotz herausfordernder Wettbewerbsbedingungen hat sich das Unternehmen hervorragend entwickelt“, sagt Theo Schuon.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 bestätigt Theo Schuon sein Vertrauen in die nachfolgende Generation und übergibt die Nachfolge an seine Kinder Sandra Grimm, Bianca Kuppetz und Alexander Schuon; letzterer wird Mehrheitseigner. „Mir war wichtig, die Nachfolge frühzeitig und innerhalb der Familie zu regeln. So bleiben die Werte und das Selbstverständnis unseres Unternehmens erhalten“, so Theo Schuon, der weiterhin Geschäftsführer bleibt.

Nachhaltig auf Wachstumskurs

Ein zentrales Thema für die Zukunft des Transport- und Logistikunternehmens ist Nachhaltigkeit. „Wir verfolgen eine klare Nachhaltigkeitsstrategie und denken sie bei allen Prozessen konsequent mit“, so Alexander Schuon. Sichtbar wird das beispielsweise am neuen Logistikcenter Wildberg II: Es erfüllt die Anforderungen des DGNB-Gold-Standards, verzichtet vollständig auf fossile Energieträger, nutzt eine elektrische Wärmepumpe zur Klimatisierung und bezieht Strom aus einer über die gesamte Hallenfläche installierten PV-Anlage mit einer Nennleistung von knapp 2000 kWp, heißt es in der Pressemitteilung. Parallel elektrifiziert die Alfred Schuon Group ihre Flotte: Mehrere eActros sind in regionalen Werksverkehren im Einsatz; ein MAN eTGX ermöglicht nun auch vollelektrische Volumentransporte.

Das Wachstum der Alfred Schuon Group ist dabei eng mit dem Einsatz ihrer Mitarbeiter verbunden. „Sie haben die Entwicklung unseres Unternehmens über Generationen hinweg begleitet, neue Geschäftsfelder mit aufgebaut und Veränderungen aktiv mitgestaltet“, sagt Alexander Schuon und ergänzt: „Ihr Know-how und ihre Verbundenheit zum Unternehmen sind bis heute wichtige Erfolgsfaktoren.“

Gemeinsam feiern

Anlässlich des Jubiläums feierte die Alfred Schuon Group gemeinsam mit langjährigen Geschäftspartnern und Kunden. Dabei würdigten zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft die Entwicklung des Unternehmens: Zu den Rednern zählten unter anderem Klaus Mack MdB per Videogruß, Carl Christian Hirsch MdL, Landrat Helmut Riegger, Haiterbachs Bürgermeisterin Kerstin Brenner und Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger sowie Vertreter der regionalen Wirtschaft.

Veranschaulicht wurden die Meilensteine des Unternehmens durch einen Kurzfilm „75 Jahre in 5 Minuten“, einen „Wohnzimmertalk anno 1951“, in dem der Schuon-Nachwuchs Salome, Lilli und Sophie den Geschäftsführern Theo und Alexander Schuon auf der Ladefläche des Oldtimers auch persönlichere Fragen stellte, ein Jubiläumsquiz sowie Führungen im Logistikcenter Wildberg II.

Lastwagenkonvoi mit Jubiläumstruck

Das Highlight des Abends war der Schuon-Lkw-Konvoi, an dessen Ende der nagelneue 75-Jahre-Jubiläumstruck mit einem Feuerwerk in der Schuon-Flotte begrüßt und gefeiert wurde. Bei „Schwarzwald trifft Fine Barbecue“ und passenden Jubiläumscocktails ließen die Gäste auf der Terrasse des Workcafés den Sommerabend ausklingen.

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Im September lädt der Speditions- und Logistikdienstleister seine Mitarbeiter und ihre Familien zu einer Volksfestparty mit den Blaumeisen in ein Festzelt am Haiterbacher Firmensitz ein. „Unser Team hat die Alfred Schuon Group zu der Erfolgsgeschichte gemacht, die sie heute ist. Dieses Jubiläum wollen wir deswegen gemeinsam feiern“, betont Alexander Schuon.

Weitere Informationen über die Alfred Schuon Group unter: www.schuon.com

Über die Alfred Schuon Group:

Das Speditions- und Logistikunternehmen ist spezialisiert auf Jumbotransporte, Systemverkehre und individuelle Logistikkonzepte. Es hat mehr als 600 Mitarbeiter, mehr als 350 disponierte Fahrzeuge, 130.000 Quadratmeter bewirtschaftete Lager- und Logistikfläche sowie Niederlassungen in Deutschland und Ungarn. Die Wurzeln des Unternehmens liegen am Stammsitz in Haiterbach, während sich das Einsatzgebiet auf ganz Europa erstreckt.