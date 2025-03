Jubiläum 800 Jahre: „Dörlinbacher Originale“ sorgen beim Festbankett für prächtige Unterhaltung

1 Virginia Griesbaum (von links), Bürgermeister Matthias Litterst, Sabine Lutz, Hermann Fischer, Thomas Rothweiler und Marius Griesbaum hatten den Dörlinbachern spannende Geschichten zu erzählen. Foto: Axel Dach

Vom Dorfbott bis zur 1000. Einwohnerin, vom Schriftrollenspiel bis zur Tracht: Das Festbankett zum 800-jährigen Bestehen Dörlinbachs war ein voller Erfolg. Die gut 300 Gäste in der voll besetzten Festhalle wurden am Samstagabend gut unterhalten und hatten Gelegenheit, selbst in Erinnerungen zu schwelgen.









Link kopiert



„An Tagen wie diesen“, sang der Chor Lauschangriff zum Einstieg, „wünscht man sich Unendlichkeit“. Dass genau dies eintritt an jenem Samstagabend, an dem die Dörlinbacher das 800-jährige Bestehen mit einem Festbankett feiern, war der Wunsch von Bürgermeister Matthias Litterst. Und er dürfte in Erfüllung gegangen sein. Einige der gut 300 Gäste in der „wahnsinnig vollen“ Turn- und Festhalle, so Litterst, harrten noch bis 1 Uhr nachts – weit über das offizielle Ende der Veranstaltung hinaus – aus, schwatzten, stießen an und lachten über eigene Geschichten und über das, was sie beim Festbankett zu hören bekommen hatten. Denn das bot ihnen reichlich Stoff für launige Gespräche.