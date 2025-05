Die ersten Jubiläums-Veranstaltungen anlässlich von 750 Jahren Oberwolfach sind bereits vergangen. „Damit ist aber noch lange nicht Schluss – mit dem Frühling kommt auch das Jubiläumsjahr so richtig ins Rollen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

So lade der Schwarzwaldverein zu einer Reihe besonderer Themenwanderungen ein: Am Freitag stand die erste von drei Exkursionen zu Erinnerungsorten im Dorfmittelpunkt und entlang des Heimatwegles Kirche an. Die weiteren beiden Touren der Reihe sind am 24. Mai und 7. Juni. Am 7. September folge zudem ein Spaziergang auf historischen Spuren an der Walke mit Wolfgang Sum.

Besonderes kräftig gefeiert werde am großen Festwochenende vom 11. bis 13. Juli: „Los geht’s mit einem Mundartabend in der Festhalle. Mundartkünstler Helmut Dold lässt kein Auge trocken und geht in seinem Programm auch auf die Oberwolfacher Besonderheiten ein“, heißt es.

Hochkarätig werde es beim Buntwald-Festival im Mitteltal am 12. Juli. Mit „La Brass Banda“ und „The Magic Mumble Jumble“ stehen zwei Szene-Größen auf der Bühne. Und am Fest-Sonntag feiert die Kolpingsfamilie ihr 100-jähriges Bestehen an der Walke.

„Dafür gibt es eine Fotoshow aus 100 Jahren Vereinsgeschichte, ein Spaßturnier mit Volleyball und Wikingerschach sowie einen Auftritt der Jugendkapelle Wolftal am Sonntagabend.“ Und es ist noch mehr geplant.