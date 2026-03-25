Jubiläum 2027 im Blick: Die Wolfacher Bürgerwehr plant zum 200-Jährigen einen Großen Zapfenstreich

Die Wolfacher Bürgerwehr besprach bei ihrer Hauptversammlung Pläne zur Feier des 200-jährigen Bestehens im Jahr 2027.
2025 sei viel los gewesen, befand die im Vorjahr neu gewählte Vorsitzende Nicole Oberle in der Hauptversammlung der Bürgerwehr Wolfach in der „Hüttenklause“. Die Wehr habe an diversen Veranstaltungen teilgenommen, etwa beim Bollenhutfeschd zu 750 Jahren Kirnbach und beim Großen Zapfenstreich in Gengenbach. Beim Ortenauer Trachtentag im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof war Bürgermeister Thomas Geppert zum Ehrenoberleutnant ernannt worden.