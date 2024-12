Im kommenden Jahr begeht der Europa-Park sein Jubiläum.

Nicht nur der Freizeitpark selbst, sondern auch viele Attraktionen feiern 2025 einen Geburtstag.

Lesen Sie auch

In einer Mitteilung gibt der Park einen Überblick.

Piraten in Batavia

Ein „absolutes Highlight der letzten Jahre“ sei die Wiedereröffnung der „Piraten in Batavia“. Seit 2020 erstrahlt die Attraktion in neuem Glanz und entführt Besucher in die abenteuerliche Welt des Piraten Bartholomeus van Robbemond mit einer Geschichte voller Schätze, Gefahren und Intrigen.

Themenbereich Portugal

Seit 20 Jahren existiert der Themenbereich Portugal. So lädt die „Bar Magellan“ auf dem Segelschiff „Santa Marian“ die Gäste zu exotischen Cocktails und Entspannung ein, während sich kleine Entdecker im „Casa da Aventura“ bei Kletteraktionen austoben können.

Zwei Jahrzehnte Wasserspaß

„Das Highlight in Portugal ist die Wasserachterbahn ,Atlantica SuperSplash‘“, erklärt der Freizeitpark weiter. Seit 2005 – also seit zwei Jahrzehnten – sorge sie mit Drehungen und einem Sturz aus 30 Metern Höhe für „pure Adrenalin-Action“. In Griechenland lockt zudem „Poseidon“ mit einer Fahrt durch die Ruinen Trojas, einer 180-Grad-Kurve und einem Finale im kühlen Nass. Ein paar Schritte weiter entführt der „Fluch der Kassandra“ Besucher in eine düstere Welt.

Raumstation Mir

Die Raumstation Mir begeht ihr 30-jähriges Jubiläum: Anlässlich der Entstehung der Achterbahn „Euro-Mir“ wurde damals ein Originalnachbau der Raumstation im russischen Themenbereich platziert. „Die Ausstellung ist für alle Besucher begehbar und zeigt die faszinierende Welt der Astronauten“, heißt es.

El Andaluz

„Der Europa-Park verdankt seinen Zauber nicht nur den Fahrgeschäften, sondern auch den einzigartigen Erlebnishotels“, erklärt der Europa-Park. Das Hotel „El Andaluz“, das 1995 als erstes „4-Sterne-Erlebnishotel“ eröffnet habe, feiere 2025 ebenfalls seinen 30. Geburtstag. „Mit mediterranem Flair ist es der perfekte Ort für Erholung nach einem aufregenden Tag.“

Bobbahn

Im Schweizer Bereich erwartet Gäste seit 40 Jahren ein Wintersporterlebnis auf der „Schweizer Bobbahn“. Die Fahrt beginnt mit einer Durchfahrt durch ein Chalet, bevor es in einen Eiskanal geht, in dem die Passagiere mit dreifacher Erdbeschleunigung ins Tal sausen.

Zaubergarten

Seit dem ersten Tag sei der Zaubergarten im Park „ein magischer Rückzugsort“. „Seit der Eröffnung des Parks vor 50 Jahren entführt der Zaubergarten seine Besucher in eine Welt aus verwunschenen Gassen, plätschernden Bächen und magischen Figuren abseits des Trubels“, heißt es in der Mitteilung.