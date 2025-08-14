Jubiläum: 20 Jahre Durch den Monsun: Der Hype um Tokio Hotel

2005 geht es für vier Schüler aus Magdeburg «hinter die Welt» und «ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt». Ein Hit, der ihr Leben verändert. Die Entdecker von Tokio Hotel erinnern sich.
Köln - "Die neue Superband": So überschreibt das Jugendmagazin "Bravo" im Juli 2005 eine Doppelseite über vier Schulfreunde aus Magdeburg. Im Fokus: ein 15-Jähriger mit schwarzer Emo-Frisur. Damals kennt fast niemand den Bandnamen Tokio Hotel. Denn die erste Single "Durch den Monsun" sollte erst am 15. August erscheinen - und einen regelrechten Hype auslösen.