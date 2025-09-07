Jubiläen in Heiligenzimmern: Gleich zweimal ist Grund zum Feiern

Die Pfarrkirche St. Patricius in Heiligenzimmern hat zwei Jubiläen: Vor 175 Jahren wurde das Bauwerk vollendet und vor 160 Jahren geweiht.
Blickt man in die alten handschriftlich vorliegenden Dokumente im Pfarrarchiv, zeigt sich, was die damalige Bevölkerung auf sich nahm. In Briefen vom 4. Juli 1844 heißt es, die Gemeinde habe drei Fehljahre in Folge erlebt. Die Gemeinde sei arm und habe infolge der schlechten Ernten viel gelitten. Die Quellen belegen, dass der Wille zum Bau der Pfarrkirche in der Gemeinde überaus hoch war. Die Mittel wurden herbeigeschafft in der damals rund 450 Einwohner zählenden Gemeinde.