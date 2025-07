Jubelpaar in Wollbach: Mit 18 Jahren hat es zwischen ihnen „gefunkt“

1 Fritz und Brigitte Strohmeier aus Wollbach sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Anita Indri-Werner Ein ganz besonderes Ehejubiläum feiern Fritz und Brigitte Strohmeier aus Wollbach.







Link kopiert



In dieser Woche stand die Diamantene Hochzeit an. Fritz Strohmeier, ein Ur-Wollbacher, besuchte im Ort die Schule. Mit zwei Schwestern ist er aufgewachsen. Der Vater war Bahnbeamter und die Mutter Hausfrau. Im Anschluss an die Schule erlernte er in der Schusterinsel in Weil am Rhein den Beruf des Textilveredlers. Bis zum Jahr 1974 war er in diesem Betrieb, dann wechselte er zur KBC, wo er zum Rotationsdrucker umgeschult hat. In der KBC blieb er bis 1999, die Lage wurde jedoch kritisch und er verlor diese Arbeitsstelle. Zweieinhalb Jahre Arbeitslosigkeit folgten, mit 60 Jahren ging der Jubilar in Rente.