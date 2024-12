Jubeljahr 2025: Papst öffnet Petersdom-Pforte und läutet Heiliges Jahr ein

3 Das Heilige Jahr 2025 hat offiziell begonnen. Foto: Remo Casilli/Pool Reuters/AP/dpa

Mehrere Jahre war die schwere Bronzetür im Petersdom verschlossen. Nun öffnet sie der Papst wieder. Es beginnt für Katholiken ein Heiliges Jahr.









Link kopiert



Rom - Papst Franziskus hat in einer symbolträchtigen Zeremonie an Heiligabend die seit mehreren Jahren verschlossene Heilige Pforte des Petersdoms geöffnet. Damit hat das Heilige Jahr der katholischen Kirche offiziell begonnen. Der 88 Jahre alte Franziskus klopfte im Rollstuhl sitzend mehrmals an die schwere Bronzetür, worauf Helfer diese von innen öffneten.