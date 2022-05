3 Der TuS Ergenzingen ist vorzeitig Meister der Bezirksliga. Foto: Hug

Der TuS Ergenzingen ist am Mittwochabendspiel durch den Sieg gegen die TSF Dornhan vorzeitig Meister der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald geworden.















Nach dem 4:0-Sieg war kein Halten mehr in Ergenzingen. Sechs Spieltage vor Ende der Saison hat die Elf von Michael Sattler alles klar gemacht und sich den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Die Freude war riesig – trotz des Spiels unter der Woche. Das waren die Stimmen nach dem Sieg:

Daniel Ruoff (Trainer TSF Dornhan): "Zunächst herzlichen Glückwunsch zum Titel und Aufstieg an den TuS Ergenzingen. Das war ein sehr guter Auftritt des TuS. Wir waren immer einen Schritt zu langsam und einfach schlechter. Dabei war es keine schlechte Leistung von uns. Wer so guten Fußball spielt, darf gerne in die Landesliga aufsteigen. Die schaffen es meiner Meinung nach auch ohne große Verstärkungen, die höhere Klasse zu halten."

Kader als Erfolgsgarant

Michael Sattler (Trainer TuS Ergenzingen): "Zu Beginn war heute bei einigen Spielern eine leichte Unsicherheit anzumerken, was aber immer besser wurde, dann war es souverän gespielt. Es war eine grandiose Saison mit bisher erst zwei Niederlagen und Remis. Natürlich lässt bei einem so großen Vorsprung bei manchem die Spannung etwas nach, aber das ist normal. Ein Erfolgsgarant war unser großer, ausgeglichener Kader. Wir konnten eigentlich immer wechseln, ohne Substanz zu verlieren. Zudem konnte sich kein Spieler seines Platzes sicher sein. Den Titel haben sich die tollen Jungs absolut verdient. Ich glaube, wenn man sechs Spieltage vor Schluss mit 16 Zählern Vorsprung Meister ist, das sagt eigentlich alles!"

Gute Jugendarbeit zeigt sich

Gerald Dettling (Vorstand Sport TuS Ergenzingen): "Es war eine überragende Saison der Jungs. Ich möchte aber auch einmal das tolle Trainerteam mit Michael Sattler und Co. Frank Wetzel hervorheben, die den großen Kader sehr gut trainiert und – was genau so wichtig ist – bei Laune gehalten haben. So hatte die gute Truppe auch eine unheimliche Konstanz und ist verdient Meister. Was mich besonders freut ist, dass einige Spieler, die ich schon als Jugendliche trainiert habe, nun in der ersten Mannschaft auftauchen und in die Landesliga aufsteigen. Das belegt die gute Jugendarbeit, die beim TuS geleistet wird."

Rainer Sabitzer (Vorstand TuS Ergenzingen): "Der Titel ist auch ein großer Verdienst des Trainers. Er hat einen sehr guten Draht zu jedem seiner Spieler, was bei so einem großen Kader nicht gerade leicht ist. So brachte er es fertig, die Truppe über die ganze Saison bei Laune und am Laufen zu halten. Die Mannschaft hat auch eine ganz hervorragende Altersstruktur – von jungen Hüpfern bis zu einem erfahrenen Gerüst."

Ältestes Vereinsmitglied war bei jedem Heimspiel

Ferdinand Baur (ältestes TuS Mitglied): "Ich habe damals zusammen mit elf weiteren Männern den TuS wieder ins Leben berufen. Jetzt habe ich mit 93 Jahren die Meisterschaft miterleben dürfen und war diese Saison bei allen Heimspielen auf der Breitwiese, einfach großartig!"

Albert Nisch (Ergenzinger Urgestein und langjähriger Betreuer des TuS): "Für mich gibt es für den Titel einige Gründe, so haben wir einen sehr guten Trainer, der eine sehr gute Mischung von Spielertypen im Team hat. Ich bin unheimlich stolz auf so eine überragende Saison und gespannt auf die Landesliga."