Jubel in Israel: „Endlich können wir durchatmen“

Israel feiert die Rückkehr der letzten überlebenden Geiseln. Sie werden wie Volkshelden empfangen.
Historisch. Das ist das Wort, das immer wieder fällt im israelischen Fernsehen am Montagmorgen, während der Live-Berichterstattung zur Rückkehr der letzten Geiseln. Das ist kein falsches Pathos, keine Zuspitzung. Es entspricht dem Gefühl, was zahllose Israelis an diesem Morgen empfinden dürften, während sie voller Anspannung vor ihren Fernsehgeräten verfolgen, wie die Geiseln, deren Gesichter ihnen so vertraut geworden sind, zum ersten Mal seit zwei Jahren auf israelische Soldaten treffen.