Der Garten für winterharte Kakteen in Horb ist ein Besuchermagnet. Am Sonntag haben das Ehepaar Dopp und noch ein weiterer Gast Grund zu feiern.















Horb - Kaum jemand hätte es im Mai 2011 für möglich gehalten, dass im Juli 2022 der 100 000. Besucher im Horber Kakteengarten begrüßt werden kann. Zwar besichtigten seinerzeit in den insgesamt 122 Tagen der damaligen Horber Gartenschau bereits stolze 19 000 Besucher den Kakteengarten, aber dass der Ansturm auch nach der Gartenschau anhalten würde, damit war wohl nicht zu rechnen.

Dem kontinuierlichen Engagement von Gudrun und Holger Dopp ist es zu verdanken, dass dieser Garten mit winterharten Kakteen in Horbs sonniger Sommerhalde seit Jahren immer wieder sehenswert bleibt, auch außerhalb der üblichen Blühzeiten dieser ungewöhnlichen Pflanzen. Dass in regnerischen Phasen weniger Besucher den Kakteengarten besichtigt haben, wurde in sonnigen Zeiten rasch wieder aufgeholt.

Oft mehrere hundert Besucher

Mitunter drängten sich in den beiden üblichen Öffnungsstunden mehrere Hundert Besucher in dem verhältnismäßig kleinen Garten, um die dortigen winterharten Kakteen zu bewundern und um Fragen zu stellen. Und darum geht es vor allem, denn der Empfinger Kakteen-Experte beantwortet gerne und auch grundsätzlich jede Frage im Zusammenhang mit seinen Kakteen. Seine praxisbezogenen Erfahrungen haben dazu geführt, dass mittlerweile viele Dutzend begeisterte Gartenfreunde ebenfalls Sammlungen mit winterharten Kakteen angelegt haben, die auf Grund der Doppschen Ratschläge ausgezeichnet gedeihen. Und wer auf Grund guter Tipps mit seinen winterharten Kakteen zufrieden ist, der wird auch den Horber Kakteengarten immer wieder mal besuchen. Und was noch wichtiger ist, wer zufrieden ist, der empfiehlt sicher auch einen Besuch des ungewöhnlichen Gartens in der Sommerhalde.

Interessierte aus dem Ausland

Erstaunlicherweise kommen auch immer mehr Besucher aus dem Ausland, die entweder von anderen Besuchern einen Tipp erhalten oder die aus den Medien vom Horber Kakteengarten erfahren haben. Selbst einige Bus- oder Reiseunternehmen haben den Horber Kakteengarten in ihr Programm aufgenommen oder verbinden eine Tour durch den Schwarzwald mit einem Besuch des Kakteengartens, wobei immer wieder eine mehr oder weniger intensive fachlich orientierte Führung des Empfingers gefragt ist.

Der 100 000. Besucher (oder auch eine Besucherin) wird am Sonntag, dem 10. Juli, zwischen 14.30 bis 15.30 Uhr erwartet. Auf Grund dieses Ereignisses wurde zusätzlich auch der zweite Sonntag im Monat ausgewählt.