Bei den Deutschen Meisterschaften in „Ferropolis“ grillen sich die „BBQ-Buddies“ aus Oberndorf auf den Zetteln der Jury nach oben.

Das Oberndorfer Grillteam „BBQ-Buddies“ mit Sabine Eisele, Christian Penz, Armin und Tobias Bentele sowie dem begeisterten Hobbykoch, Jäger und Angler Jan Waldmüller als Team-Chef hat sich bei ihrer ersten Teilnahme an den Deutschen Grillmeisterschaften hervorragend geschlagen.

Ein erster und ein dritter Platz in Einzelwettbewerben sowie der fünfte Platz in der Gesamtwertung zeugen davon, dass die „BBQ-Buddies“ ganz vorne in der deutschen Grillspitze mitspielen.

Angefangen hat es mit der Ausschreibung der ersten Neckartal-Grillmeisterschaft im Rahmen des HGV-Frühlingsfests in Oberndorf. Waldmüller wurde auf den Wettbewerb aufmerksam und suchte unter Nachbarn sowie Freunden nach Mitstreitern für eine Teilnahme. So entstanden schließlich die „BBQ-Buddies“.

Gleich bei ihrem ersten Wettbewerbsauftritt eroberten sie den Titel „Neckartal-Grillmeister“. Damit sicherten sie sich die Teilnahme an der Deutschen Grillmeisterschaft.

Vor der atemberaubenden Kulisse riesiger Braunkohle-Abbaubagger in „Ferropolis“ der „Stadt aus Stahl“ fanden die Deutschen Grillmeisterschaften statt. Foto: Waldmüller

Diese Gelegenheit wollten sie sich nicht entgehen lassen und reisten zu diesem Wettbewerb nach „Ferropolis“ der „Stadt aus Stahl“ bei Halle an der Saale. Zusammen mit ihrem Helfer Lorenz Eisele machten sie sich mit einem riesigen Hänger voller Grills und Equipment auf den Weg nach Sachsen-Anhalt.

Spektakuläre Kulisse

Vor spektakulärer Kulisse, in einer Arena umrahmt von alten Tagebau- Baggern, kämpften sie mit 27 anderen Teams zwei Tage lang um den Titel des Deutschen Grillkönigs.

Die Hauptzutaten waren für alle Teams dieselben und wurden vom Organisator, der „German Barbecue Association“, gestellt. Die Amateurteams mussten am Samstag eine vegetarische Vorspeise mit Überraschungszutaten und Dreierlei vom Hühnchen mit Beilage kreieren. Am Sonntag ging es mit einem BBQ-Frühstück, einem über Nacht gesmokten Beef-Brisket mit Beilagen und einem Nachtisch vom Grill weiter. Beim Nachtisch mussten Stachelbeeren und löslicher Kaffee verarbeitet werden.

Tolle Überraschung

Jedes Team hatte jeweils elf Portionen anzurichten. Diese wurden zum Teil von einer Blindjury und der Rest von Juroren direkt am Stand verköstigt und bewertet. Bei der Siegerehrung wartete sogleich eine tolle Überraschung auf die BBQ-Buddies

Schon bei bei der Vorspeise hatten sie den dritten Platz belegt. Ihre Kreation aus den Überraschungszutaten Kohlrabi und Fenchel war wohl gut angekommen. Bei der Wertung für das BBQ-Frühstück hatten die Oberndorfer dann allen Grund zum ausgiebigen Jubeln: Platz eins.

Oberndorfer Frühstück räumt ab

Das Team hatte dafür eine vorab weich geschmorte Zwiebel mit Trüffelsauce und einem Eigelb gefüllt und auf dem Grill überbacken. Dazu gab es eine würzige Marmelade aus Speck, aus dem Dosenprodukt Baked-Beans stellte man einen Schaum her, der seinen Platz in einem Kartoffelnestchen fand, ergänzt von knusprigen Bohnenkernen – wahrlich ein kulinarischer Volltreffer!

Als Beilage für die über 17 Stunden perfekt geräucherte Rinderbrust hatten sich die „BBQ-Buddies“ Kässpätzle und ein gegrilltes Salatherz ausgedacht. Die schwäbische Kombination kam auch im Osten gut an und belegte Platz vier. Insgesamt landeten die „BBQ-Buddies“ auf Platz fünf der insgesamt 17 Amateurteams. Deutscher Grillmeister wurde das Team „Die Brandstifter“.

„Es war eine unvergessliche, aber auch sehr anstrengende Erfahrung vor einer atemberaubenden Kulisse und vor allem eine top Teamleistung. Schön war auch das tolle Miteinander mit den anderen Grillteams und das Rahmenprogramm mit Ausstellern, Live-Musik und Feuerwerk, da kam natürlich auch das Feiern nicht zu kurz!“ resümiert der Teamchef.

Die Einladung an Hobbygriller steht

Alle Teammitglieder waren sich einig: Der immense Aufwand hat sich gelohnt. Die Stadt Oberndorf hatte den Start der „BBQ-Buddies“ bei den Deutschen Meisterschaften finanziell unterstützt.

Ihren Titel in Oberndorf möchten die „BBQ- Buddies“ im kommenden Jahr verteidigen und animieren schon heute andere Hobbygriller, sich zu der kommenden Neckartal Grillmeisterschaft anzumelden.