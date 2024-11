1 Die Siegerehrung auf Kreta nach vielen bestrittenen Kämpfen. Foto: Verein

Bei der Ju-Jitsu-Weltmeisterschaft in Griechenland steht Kim Wörner im Finale. Doch nach einer ersten Enttäuschung nimmt sie glücklich ihre Auszeichnung entgegen.









Mit einer tollen Leistung konnte Kim Wörner als Kadermitglied der Deutschen Jugendnationalmannschaft sich in der Klasse U18 +70 kg die Silbermedaille in der griechischen Insel-Hauptstadt Heraklion auf der Insel Kreta erkämpfen und die Vize-Weltmeisterschaft in das Mühlbachtal holen.