1 Paul Sommer im Duell mit Leipzigs Vinzent Bertl Foto: Kara

Die A-Jugend-Handballer der JSG Balingen-Weilstetten haben das Wunder nicht geschafft. Nach einer Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel zogen sie am Samstag im Rückspiel beim SC DHfK Leipzig mit 26:34 (9:16) den Kürzeren.















Die Messe in der Kleinen Arena in Leipzig, in der der JSG-Anhang unter den knapp 90 Zuschauern für reichlich Stimmung sorgte, war schon nach einer guten Viertelstunde gelesen. Die JSG tat sich zunächst immens schwer, die Lücken in der Deckung der körperlich überlegenen Leipziger, die bereits das Hinspiel mit 25:19 für sich entschieden hatten, zu finden. Da sich die Gäste in der Anfangsphase auch noch zwei Zeitstrafen einhandelten, lagen sie mit 1:5 im Hintertreffen, ehe Luk Bartsch den zweiten Treffer für die JSG markierte (10.).

JSG muss früh abreißen lassen

Bis zu Tim Hildenbrands 6:9 (16.) blieben die Schwaben noch dran, mussten dann aber innerhalb von fünf Minuten einen 1:5-Lauf schlucken(7:14). Nach einem von Hildenbrand zum 8:14 verwandelten Siebenmeter hatten die Gäste einige Möglichkeiten, den Rückstand zu verkürzen, allerdings gingen sie mitunter fahrlässig mit ihren Chancen um, so fanden zwei Würfe den Weg ins bei Unterzahl verwaiste Leipziger Tor nicht. Die Gastgeber legten auf 16:8 nach, dann besorgte Hildenbrand per Konter den 9:16-Pausenstand.

Rasanter Start in die zweite Halbzeit

Rasant legten die beiden Teams im zweiten Abschnitt los, nur selten gelang es den Abwehrreihen entscheidend einzugreifen. Gleich elf Treffer bekamen die Zuschauer in den ersten sieben Minuten zu sehen - auf Seiten der JSG gingen davon fünf auf das Konto von Daniel Flad, einmal war Luk Bartsch in dieser Phase erfolgreich. Und nach einem Doppelpack von Lukas Bechinka war die JSG auf 17:22 herangekommen.

Rote Karten lassen Emotionen hochkochen

Beim 23:17 kassierte Magnus Betz für ein normales Stoppfoul seine dritte Zeitstrafe und musste vorzeitig unter die Dusche, knapp vier Minuten später sah der Leipziger Friedrich Schmitt beim Stand von 25:18 glatt "Rot". Die Emotionen – die Referees trugen mit ihrer recht kleinlichen Art Bestrafungen auszusprechen, dazu bei – kochten nun mitunter etwas über, in der Schlussphase aber konzentrierten sich die beiden Mannschaften wieder auf das Handballspielen. Am Ende verabschiedet sich die JSG mit einer 26:34-Niederlage aus der Saison und gratulierte den klar favorisierten Leipzigern zum Einzug ins DM-Viertelfinale.

Gegen Titelfavoriten "richtig gut gewehrt"

"Im Endeffekt sind wir super froh, dass wir diese beiden Spiele noch bestreiten durften. Beide zusammengenommen, haben wir das anständig gemacht und uns gegen einen der Meisterschaftsfavoriten richtig gut gewehrt", sagte JSG-Coach Jonas Baumeister, der die A-Jugend mit Fabian Mayer trainiert. "In der ersten Halbzeit haben wir uns vorne super schwer getan, Lösungen zu finden und klare Chancen herauszuspielen. Da war uns Leipzig deutlich überlegen. Nach der Pause haben wir es geschafft, geschlossener aufzutreten und waren auch mehr auf Krawall gebürstet. Leider hatten wir wieder zu viele Fehlwürfe – aber das ist ein Thema, das uns über die komplette Runde hinweg begleitet hat", so Baumeister weiter.

JSG Balingen-Weilstetten: Hajdu, Huber; Schmidt (1), Tadic (2), Flad (8), Bechinka (2), Flügel (1), Sommer (1), Schiess, Müller, Betz, Bartsch (2), Hildenbrand (9/4).