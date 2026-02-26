Journalisten ausgeschlossen: Empörung über Hausverbot bei DESG-Pressekonferenz

Hausverbot für ARD-Journalisten, ein Präsident im Angriffsmodus und Kritik von allen Seiten: Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft liefert eine denkwürdige Pressekonferenz ab.
Berlin - Auf einen Eklat mit einem Hausverbot für zwei ARD-Journalisten folgte eine zweieinhalbstündige Abrechnung von Matthias Große: Der Präsident der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft holte auf einer denkwürdigen Pressekonferenz zu einem Rundumschlag gegen die Medien aus. Währenddessen mussten Hajo Seppelt und Jörg Mebus am Fuße des Müggelturms hinter einem Gitter bleiben - und verharrten dort in einem Auto.