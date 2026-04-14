Journalist, Musiker und mehr: Die Lahrer Zeitung trauert um Redakteur Stefan Maier

Das LZ-Urgestein ist im Alter von 63 Jahren einer schweren Krankheit erlegen. Er hat als Journalist große Spuren in Lahr hinterlassen.
Seinen letzten Auftritt in Lahr als Musiker hatte Stefan Maier am 26. Dezember 2022 im Schlachthof, als Gitarrist seiner Band Tuff Enuff. Auch bei den Lahrer Formationen IFE United und Bigfoot hat er gespielt, außerdem war er als Gastmusiker sehr gefragt, zum Beispiel bei „Hannah and Friends“. Maier war ein leidenschaftlicher Sammler von Gitarren, spielte selbst Blues-Gitarre auf Profi-Niveau. Doch zu seinem Beruf machte er nicht die Musik, sondern den Journalismus – das war ihm in die Wiege gelegt worden.