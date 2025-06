Drei Austragungsorte, sechs Jahrgänge, Dutzende Teams: In Rottweil, Villingen und Königsfeld treffen sich junge Talente zum großen Sommerturnier.

Der traditionsreiche Schwarzwald Junior Cup trägt 2025 einen neuen Namen. Der Joshua Kimmich Junior Cup wird im Juni und Juli in Rottweil, Villingen und Königsfeld ausgetragen. In sechs Altersklassen treten nationale und internationale Top Mannschaften gegeneinander an – mit Leidenschaft, Spielfreude und Fairness im Mittelpunkt.

Der Cup steht laut Pressemitteilung nicht nur für spannenden Jugendfußball, sondern auch für Werte, die Nationalspieler Joshua Kimmich seit Jahren auf und neben dem Platz verkörpere.

Das sagt Kimmich zum Cup

„Ich freue mich sehr, dass dieses Turnier nun meinen Namen trägt“, sagt der gebürtige Rottweiler dazu. „Gerade für junge Spieler sind solche Events prägende Erfahrungen – sportlich und menschlich.“

Mit am Start sind Nachwuchsmannschaften unter anderem vom FC Bayern München, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FSV Mainz 05, Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg, Karlsruher SC, SV Darmstadt 98, Stuttgarter Kickers, RW Essen, Como Calcio (Italien), Waldhof Mannheim, Tennis Borussia Berlin, Jahn Regensburg, 1. FC Saarbrücken sowie Vereinen aus dem benachbarten Ausland wie dem FC Winterthur (Schweiz), FC Wiltz 71, Racing Luxemburg (Luxemburg) und FK Teplice (CZ).

Veranstaltet wird das Turnier von „Die Fussballakademie“. Für die Organisation vor Ort engagieren sich der FC Königsfeld in Königsfeld, die DJK Villingen und der FC 08 Villingen in Villingen sowie der FC Suebia Charlottenhöhe in Rottweil.

Hauptsponsor des Joshua Kimmich Junior Cups an allen drei Standorten ist die GVS Unternehmensgruppe mit Sitz in Rottweil, die sich seit vielen Jahren für die Förderung des Jugendfußballs in der Region engagiert.

Turniertermine im Überblick

Los geht es am 21. und 22. Juni in Königsfeld mit den Jahrgängen 2011 und 2015. In Villingen treffen am 28. und 29. Juni die Jahrgänge 2013 und 2014 aufeinander. Am 5. und 6. Juli sind es die Jahrgänge 2010 und 2012 in Rottweil.