Das Engagement junger Menschen für Demokratie und Toleranz wurde im Rahmen der feierlichen Preisverleihung des Joseph-Haberer-Preises im Alten Rathaus in Villingen gewürdigt.

Anlässlich des Gedenktages zur Reichspogromnacht 1938 verlieh Oberbürgermeister Jürgen Roth die Auszeichnungen an Schülerinnen und Schüler, die sich in ihren Projekten auf besonders eindrucksvolle Weise mit der lokalen Geschichte und den Themen Nationalsozialismus, Rassismus und Zivilcourage auseinandergesetzt haben.

Der Joseph-Haberer-Preis, der seit 2010 im Gedenken an den 1929 in Villingen geborenen und später vor der nationalsozialistischen Verfolgung nach England geflüchteten Joseph Haberer verliehen wird, ehrt jährlich herausragende Arbeiten junger Menschen, die sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus und deren Auswirkungen auf die Gegenwart beschäftigen.

Der Preis möchte die Erinnerung an die Leiden und den Widerstand jener Zeit wachhalten und junge Menschen motivieren, sich gegen Diskriminierung und für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft zu engagieren, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Preisträger

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger überzeugten das Kuratorium mit ihren bemerkenswerten Wettbewerbsbeiträgen, die sich mit historischen Schicksalen und gesellschaftlichen Veränderungen in Villingen-Schwenningen auseinandersetzen, zeigt die Stadt weiter auf.

Die Schülerin Karina Rassejkin wurde für ihr außergewöhnliches Theaterstück „Vergessene Schicksale“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. In ihrem Werk beleuchtet sie das Leben und die schwierige Situation von Zwangsarbeitern, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Betrieben in Villingen-Schwenningen arbeiten mussten. Mit intensiver Recherchearbeit hat sie eine fundierte und zugleich ergreifende Darstellung geschaffen, die nicht nur historisch genau ist, sondern auch die Zuschauer emotional berührt und zum Nachdenken anregt.

Der zweite Preis ging an Annika Aichele, die in ihrer Seminararbeit den Einfluss von Holocaust-Erfahrungen auf nachfolgende Generationen untersucht hat. Mit ihrem Forschungsschwerpunkt auf Traumata und deren Auswirkungen beleuchtet sie, wie psychische Belastungen von Holocaust-Überlebenden oft über Generationen hinweg fortwirken. Ihre Arbeit zeigt auf, dass viele Nachkommen der Opfer noch heute mit den emotionalen und psychischen Folgen zu kämpfen haben.

Den dritten Preis erhielt die ehemalige Klasse 9 der St. Ursula Schulen, die sich in einer Plakatausstellung mit dem Thema „Sport im Nationalsozialismus“ auseinandergesetzt hat. Die Schülerinnen und Schüler untersuchten, wie sich die nationalsozialistische Machtergreifung auf den Sport in Villingen-Schwenningen ausgewirkt hat, insbesondere auf die lokalen Vereine FC 08 Villingen und TV 1848.