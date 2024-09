Josenhof in Tennenbronn

1 Edwin und Hilda Klausmann vor einem Foto ihres Hofes. Foto: Ziechaus

Genau 600 Jahre alt ist die erste Erwähnung des Josenhofs in Tennenbronn in einem Fehdebrief von 18 Bauernkriegern an die Eidgenossen.









Am 29. August 1424 widersagten den Eidgenossen in Basel, Bern, Solothurn und Zürich 18 bäuerliche Gefolgsleute des Herzog Reinold VI. von Urslingen in einem Fehdebrief.