Josefstraße wird zur Flaniermeile: Donaueschingen feiert Sommerabend mit Markt, Musik und Genuss

Beim Josefstraßenfest mit großem Feierabendmarkt wartet am 11. Juni ab 17 Uhr eine bunte Erlebnismeile – mit Livemusik, Foodtrucks, Kunsthandwerk und Aktionen.
„Wir für Donaueschingen“ lautet der Slogan des Donaueschinger City-Managements. Mit Angeboten wie dem Frühlingsfest mit Automobilsalon und der kulinarischen Einkaufsnacht, welche sich etabliert haben, möchte es die Attraktivität des lokalen Handels steigern und fördern. Vor diesem Hintergrund findet nun ein außergewöhnliches Event statt: ein Josefstraßenfest mit großem Feierabendmarkt.