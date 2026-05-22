Josefstraße wird zur Flaniermeile: Donaueschingen feiert Sommerabend mit Markt, Musik und Genuss

„Wir für Donaueschingen“ lautet der Slogan des Donaueschinger City-Managements. Mit Angeboten wie dem Frühlingsfest mit Automobilsalon und der kulinarischen Einkaufsnacht, welche sich etabliert haben, möchte es die Attraktivität des lokalen Handels steigern und fördern. Vor diesem Hintergrund findet nun ein außergewöhnliches Event statt: ein Josefstraßenfest mit großem Feierabendmarkt.

Vor 20 Jahren wurde die Josefstraße saniert. Die Neugestaltung der Straße und der Abschluss der Bauarbeiten wurden damals in der Stadt Donaueschingen als Meilenstein gefeiert. Die ortsansässigen Händler, Gastronomen und Anwohner organisierten das Fest gemeinsam, um die neue Aufenthaltsqualität zu demonstrieren. Das Fest galt damals wohl als Startschuss für den Wandel der Josefstraße von einer reinen Durchgangsstraße zu einer Einkaufsstraße mit kleinen bunten Geschäften.

Daran erinnert sich auch die aktuelle Ideengeberin für das jetzt angedachte Fest, Jutta Weißer, vom Schuhhaus Duldinger. Die große Fete damals sei sehr stimmig abgelaufen. Unter anderem habe auch die Trachtengruppe, der sie angehörte, getanzt, erzählt sie. Sie hofft nun, dass durch diese Festivität wieder einmal etwas mehr Leben in die Straße kommt. Denn in der Vergangenheit sieht sie diesen Teil von Donaueschingen eher im Abseits, etwas vernachlässigt, da sich die diversen Veranstaltungen hauptsächlich in der Karlstraße abspielen würden.

Das City-Management nahm ihre Anregung gerne mit und organisiert nun aus diesem Anlass am Donnerstag, 11. Juni, wieder ein Josefstraßenfest mit einem großen Feierabendmarkt, der um 17 Uhr von Oberbürgermeister Erik Pauly, Citymanagerin Christine Haus und Vorstand Markus Kuttruff eröffnet werden soll. Die Josefstraße wird bis 22 Uhr zur Flaniermeile. Die Straße ist ab 12 Uhr, von der Schützenbrücke bis Eingang Prinz-Fritzi-Allee gesperrt sowie ab dem Bahnhofkreisel halbseitig.

Zeit bis zur WM-Eröffnung überbrücken

Citymanagerin Christine Haus hofft auf einen lauen Sommerabend und Andreas Haller, Amtsleiter Touristik und Marketing, regt an, nach der Arbeit in der Stadt zu bleiben, denn dies sei auch eine gute Möglichkeit, die Zeit bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft kurzweilig zu überbrücken.

Blasmusik und Fotobox

Selbstvermarkter, Kunsthandwerker, Gastronomen und die Händler des Straßenzuges bringen regionale Vielfalt – mit Musik, leckerem Essen, tollen Produkten und spannenden Begegnungen. Von Schmuck über 3D-Druck, bis zu Met, einer Kräuterfrau und Foodtrucks. Mehr als 25 Stände sind dabei. Das Trio Agrikultur, 17.30 bis 19.30 Uhr, und anschließend die Dorffäger geben vor dem Schützen-Spiegelsaal Blasmusik vom Feinsten zu Gehör. Beim Eventkeller ist einiges an Gaudi geboten - mit DJ Fazio, Karaoke und einer kostenlosen Fotobox für launige Bilder.

Josefstraßenfest

Wer ist dabei?

Donau Imbiss, Döner und mehr; Schuhhaus Duldinger; Eventkeller, Slopy Joe, Vegi vom Grill; Koch Melber, Yakitori Corndogs; Silke Jantsch, Silberschmuck, Metal Clay; Nanis Genusswerkstatt, New York Street Food; Rebecca Mayer, Taschen, Accessoires aus Kork; Maximus, selbst gemachter Met, Metbier; Ramona Isele, Salben, Kräuter; HUK Coburg, Infostand, Speisen; Vogtshof Tannheim, Eis; Tudor Sefz, Cevapcici; Manufaktur Schneider, Imkereiprodukte; Johann Pollinger, Röstfleisch; Peter Diesner, Holzspielzeug; Manuel Schindler, Churros; Sascha Foods, TexMex; Annas Crepes; Claudia Buchau, gehäkelte Unikate; Fürstenberg Forst, Info Friedwald, Tierfriedhof, Wildprodukte; Schützen, Gua Bao Burger; Diana Etzold, Taschen, Silberschmuck, Echt Süß und Sandra Seywald, 3D-Druck.