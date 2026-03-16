John Todd-Award: Das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach ehrt Jonas Latz

Der junge Wissenschaftler Jonas Latz wurde mit dem John Todd-Award des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach ausgezeichnet.
Bereits sechs Mathematiker wurden von der Oberwolfach Stiftung und dem Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach (MFO) mit dem John Todd-Award ausgezeichnet. Seit Donnerstag gehört nun auch Jonas Latz zu diesem exklusiven Kreis: Er ist der siebte Wissenschaftler, dem diese besondere Ehrung zuteil wird. Im Rahmen einer Feierstunde erhielt er im MFO den mit 1000 Euro dotierten Preis.