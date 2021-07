1 Fachbereichsleiter Bernd Pfaff (links) und Bürgermeister Christian Ruf sagen Schulleiterin Susanne Birkenmaier zum Abschied Danke und wünschen für die Zukunft alles Gute. Foto: Stadt Rottweil

Wechsel an der Johanniterschule: Leiterin Susanne Birkenmaier gibt zum Ende des Schuljahres ihr Amt ab. Bürgermeister Christian Ruf und Fachbereichsleiter Bernd Pfaff sprachen ihr seitens der Stadt ihren Dank aus und wünschten für die Zukunft alles Gute.

Rottweil - Die Johanniterschule ist eine von sieben Grundschulen in Rottweil. Sie hat aktuell 72 Grundschüler, die in vier Klassen unterrichtet werden. Susanne Birkenmaier ist seit Herbst 2011 an dieser Schule Lehrerin, seit August 2013 war sie dort kommissarische Schulleiterin und seit Sommer 2016 als Schulleiterin tätig. Birkenmaier verlässt auf eigenen Wunsch hin die Schule und gibt auch die Schulleitung ab. Sie wird an einer größeren Grundschule im Kreisgebiet weiterhin als Lehrerin tätig sein.

Bürgermeister Ruf und Fachbereichsleiter Bernd Pfaff bedankten sich zum Abschied bei Susanne Birkenmaier für die "gute und konstruktive Zusammenarbeit über die vielen Jahre" und wünschten ihr für ihren weiteren beruflichen Weg "alles Gute und viel Erfolg".