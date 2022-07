1 Marc Schmidt (links) und Olivier Thomas sind von Anfang an bei den Helfer vor Ort in Tuningen dabei. Momentan ist man mit einem Ersatzfahrzeug unterwegs, für ein neues ist man unter anderem auf Spenden angewiesen. Quelle: Unbekannt

Das Einsatzfahrzeug der Johanniter Unfallhilfe hat einen Kapitalschaden – ein neues wird benötigt, dafür benötigen die Nothelfer jedoch selbst Hilfe.















Tuningen - Nach Vorstellung im Gemeinderat in Tuningen und entsprechender Vorbereitung und Ausbildung der Ehrenamtlichen startete am 15. Februar 2020 das Projekt Helfer vor Ort in Tuningen mit der Meldung und der Einbindung des Einsatzwagens bei der Integrierten Leitstelle Schwarzwald-Baar.

Seit dieser Zeit waren die mittlerweile fünf ehrenamtlichen Helfer in über 5000 Dienststunden vor Ort einsatzbereit und wurden seitdem zu insgesamt über 100 Einsätzen in Tuningen durch die Leitstelle gerufen. Die Alarmierung erfolgte hierbei automatisch über die Leitstelle per Melder an die diensthabenden Helfer. Die Alarmierung erfolgt bei verschiedenen Einsatzstichwörter wie beispielsweise Verdacht auf Herzinfarkt, Kreislaufschwäche, Schlaganfall oder Kindernotfällen.

Tobias Irion, der Vorsitzende des Regionalverbands der Johanniter-Unfallhilfe Bodensee-Oberschwaben, sieht es als positiv, dass auch während der Corona-Pandemie die Dienste trotz erheblicher Anforderungen an das Team durchgängig aufrechterhalten konnten. "Unsere Ehrenamtliche vor Ort leisten für Tuningen einen sehr wichtigen Dienst – oft zählt bei den Einsätzen jede Minute", erklärt der Ortsbeauftragter Andreas Sixel. Jetzt aber kommen die Helfer selbst in Nöten.

Rund 25 000 Euro notwendig

Das vor zwei Jahren extra für Tuningen beschaffte gebrauchte Einsatzfahrzeug hat nun einen kapitalen technischen Schaden, eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Momentan behelfen sich die Helfer vor Ort in Tuningen mit einem Ersatzeinsatzfahrzeug aus dem Regionalverband, eine dauerhafte Lösung ist dies jedoch nicht. "Ohne eigenes Fahrzeug mit einer entsprechenden Ausstattung wie Signalanlage und Digitalfunk und einer Verfügbarkeit vor Ort für Tuningen ist der Dienst nicht möglich", so Sixel weiter. Circa 25 000 Euro werden für die Anschaffung eines entsprechenden Fahrzeuges mit der notwendigen Ausstattung veranschlagt. Zwar kommt Geld aus dem Regionalverband für die Beschaffung eines Ersatzwagens, dies wird aber voraussichtlich nicht reichen. Vor allem die aktuelle Situation auf dem Fahrzeugmarkt macht es zudem schwierig, passenden Ersatz zu finden. Um den Dienst in Tuningen auch weiterhin für die Bevölkerung anbieten zu können, sind die Johanniter nun auf Spenden und Unterstützung angewiesen.

Das Spendenkonto

Empfänger für Spenden wäre die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Oberschwaben/Bodensee, Konto: Bank für die Sozialwirtschaft Iban DE 8 37 02 05 00 00 04 30 18 00, Betreff Helfer vor Ort Tuningen Projekt Nummer 537