1 Nachrücker Hilmar Bühler bei der Vereidigung Foto: Fritsche

Johannes Grimm von den Aktiven Bürgern ist aus dem Gemeinderat Schramberg ausgeschieden.















Schramberg - Keine Abschiedsrede der Fraktionen und keine Fotos durch die Medienvertreter hatte sich Johannes Grimm für seinen Abschied aus dem Gemeinderat gewünscht. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr begnügte sich deshalb mit der Aufzählung der zeitlichen Eckdaten: 2014 war Grimm in den Rat gewählt worden als Mitglied der CDU-Fraktion. Er war unter anderem Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Technik und gehörte dem Aufsichtsrat der Stadtwerke an. Auch war er Mitglied im Verband der Contergan-Geschädigten.

Für zwei Fraktionen im Rat

2019 wurde er wiedergewählt auf der von ihm mitgegründeten Liste der Aktiven Bürger, die in Fraktionsstärke in den Gemeinderat einzog und ihn in den Schulcampus-Ausschuss entsandte. Eisenlohr teilte mit, dass sich Grimm statt eines Abschiedsgeschenks einen Stolperstein für die Hauptstraße 5 in Schramberg gewünscht: Für Antonie Schlauder, die aufgrund ihrer Behinderung 1940 von den Nazis ermordet wurde. Unter großem Applaus dankte Eisenlohr im Namen der Großen Kreisstadt Schramberg Grimm für seinen ehrenamtlichen Einsatz.

Dankende und mahnende Worte zum Abschied

Auch Grimm hielt nur eine kurze Ansprache: "Danke an alle hier, dass sie mich so lange ertragen haben, und danke an die Schramberger, dass sie mich zweimal gewählt haben." Er dankte Volker Liebermann (ÖDP), der die traditionelle Abschiedsrede für das Ratsgremium vorbereitet hatte, und diese nun nicht hielt. Und er sprach der Stadt Schramberg seinen Dank aus, dass sie das Abschiedsgeschenk in einen Stolperstein umgewandelt hatte. "Ich hoffe, dass es nie wieder eine solche Regierung in der Welt oder in Deutschland geben wird", betonte er.

Weiter dankte er seiner Fraktion und seiner Familie für die Unterstützung. "Mein besonderer Dank gilt Volker Kauder, der sich als Bundestagsabgeordneter der CDU und Unions-Fraktionsvorsitzender immer für Schramberg eingesetzt hat", fügte er hinzu. Mit den guten Wünschen für alle und einem "Glück auf Schramberg" verließ Grimm dann unter nochmaligem großem Applaus den Ratssaal.

Bühler im Schulcampus-Ausschuss

Nach dem Ausscheiden Grimms rückte Hilmar Bühler als Ersatzbewerber mit der nächsthöheren Stimmenzahl auf der Liste der Aktiven Bürger (1853 Stimmen) in das Gremium nach und wurde von Oberbürgermeisterin Eisenlohr vereidigt. Bühler wird Mitglied im Verwaltungs- und im Schulcampus-Ausschuss. Und Frank Kuner übernimmt von Grimm das Direktmandat für den Wohnbezirk 1 in Schramberg.