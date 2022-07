4 Um 6.45 Uhr packt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD sein Zelt zusammen. Im Juli beginnt die Bundestags-Sommerpause, dann ist auch Fechner bei seiner Familie in Emmendingen. Foto: red/Veronika Kanzler

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner aus Emmendingen will keine Wohnung in Berlin und in den Sommermonaten auch nicht im Hotel leben. Wie ist es, mit Anzug und Krawatte Bewohner eines Zeltplatzes zu sein und dort zu übernachten?















Link kopiert

Johannes Fechner liebt Camping. Das ist erst einmal nicht ungewöhnlich. So wie ihm geht es Millionen von Deutschen. Und nicht erst seit der Corona-Pandemie haben Campingplätze einen enormen Zulauf bekommen. Die Vorteile sind klar: Direkt in der Natur, man kommt schnell ins Gespräch mit anderen Menschen und wer Glück hat, kann für wenig Geld einen Platz direkt am Wasser finden.