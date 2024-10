Johannes-Brenz-Heim in Wolfach

1 Das Doppelhaus Zienestraße 6/7 will die Diakonische Gemeinschaft Johannes Brenz zu Personalwohnungen umbauen. Foto: Lupfer

Der Anfang 2024 bezogene Erweiterungsbau schlägt sich deutlich in der Bilanz des Johannes-Brenz-Heims nieder. Dennoch blicken Geschäftsführung und Trägerverein optimistisch auf neue Projekte. Geplant ist der Umbau eines Doppelhauses in Personalwohnungen.









Stark gefragt sind die Dienste der Johannes- Brenz-Altenpflege, bilanzierte Geschäftsführer Markus Harter am Donnerstag in der Hauptversammlung der Diakonischen Gemeinschaft Johannes Brenz – sei es stationär, ambulant oder in der Tagespflege.