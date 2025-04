Joggen statt swipen: Neuer Dating Spot? Wie der Social Run Club Menschen in VS verbinden will

Neuer Dating Spot? Wie der Social Run Club Menschen in VS verbinden will

1 Joggen, quatschen, connecten: Das wollen die Organisatoren Simon Eichenlaub (rechtes Bild von links), Athanasios Tziotzios und Joshua Zivkovic vom Social Run Club in VS erreichen. Foto: Tziotzios

Nicht nur sportlich, sondern auch sozial: Der Social Run Club will mehr sein als ein Lauftreff. In lockerer Atmosphäre treffen sich junge Leute in VS zum Joggen – und vielleicht auch zum Daten.









Link kopiert



Der eine oder andere erstaunte Blick war der ungewöhnlich großen Laufgruppe am vergangenen Sonntag in der Villinger Innenstadt sicher: Rund 30 junge Leute joggten im lockeren Tempo durch die Ringanlage und das historische Zentrum. Was auf den ersten Blick nach einem sportlichen Treffen aussah, soll sich zum neuen Kennenlern-Trend in der Doppelstadt entwickeln.